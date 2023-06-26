сегодня, 14:36
Управление главного смотрителя Липецка отменило 15-миллионный аукцион на отлов бродячих собак
Безнадзорных животных с улиц города пока забирает ООО «Автотехцентр №1» зоозащитницы Екатерина Бильбао на средства пока еще не отработанного контракта ценой в 1,5 млн рублей.
Однако 22 июня УГС администрации Липецка объявило об отмене электронных торгов по причине изменений условий производства работ. Как стало известно GOROD48, в мэрии с учетом опыта предыдущих подобных контрактов с липецким ИП Двуреченская Т.И (приют «Счастливый берег» ) и тамбовским ИП Яшунина Л.Н. («Бондарский приют») решили не складывать все яйца в одну корзину. Поэтому зарезервированные в городском бюджете под отлов собак 15,2 миллиона рублей управление главного смотрителя разобьет на несколько частей и в ближайшее время объявит аукцион на 5 миллионов. Чтобы в случае потенциальных претензий к нынешнему заказчику, ООО «Автотехцентр №1» (директором которого является известная липецкая зоозащитница Екатерина Бильбао) не расторгать длительный договор.
Екатерина Бильбао, кстати, хотела участвовать в торгах на 15,2 млн рублей, но просто не успела подать заявку на аннулированный конкурс.
— После того, как мэрия Липецка отказалось от услуг тамбовского подрядчика, УГС заключило с нами три контракта — два краткосрочных общей стоимостью 600 тысяч рублей и один обычный на 1,5 миллиона рублей. Мы уже отработали контракты на 600 тысяч и сейчас находимся на стадии исполнения полуторамиллионного. Так что деньги на обращение с безнадзорными животными у нас еще есть. Со своей работой, думаю, мы справляемся хорошо — особых претензий со стороны УГС к нам нет, а все небольшие проблемы решаем в рабочем порядке, — сказала GOROD48 Екатерина Бильбао (во время телефонного разговора она ассистировала ветеринару, который стерилизовал очередного питомца ее приюта «Территория спасения»).
По мнению Екатерины Бильбао, в Липецке не так уж много стай бродячих собак. И уж, тем более, злых, немотивированно бросающихся на людей. Такие животные обитают, по словам зоозащитницы, на городских окраинах. Сейчас, например, силами своего приюта и волонтеров таких собак отлавливают для последующей стерилизации в поселке Дачный и на станции Казинка.
— В районе «Елецкий», например, еще несколько лет назад волонтеры простерилизовали стаю собак. Там сейчас восемь биркованных особей. Их все любят. И они не пускают на свою территорию пришлых собак. В этом состоит суть программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск на прежнее место обитания) как метода контроля численности бездомных животных, — считает Екатерина Бильбао.
на фото любимица жителей Калининграда собака по кличке Багира — ей, прошедшей через программу ОСВВ, долгое время живущей на железнодорожном вокзале «Северный», даже посвящено граффити
Отлову, согласно действующему контракту, подлежат все безнадзорные животные, находящиеся на территориях общего пользования в Липецке, садоводствах, гаражных кооперативах, объектах соцкультбыта. Исполнитель обязан вести видеозапись процесса отлова. Подрядчику запрещено применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных. Примечательно, что стерилизованные собаки, имеющие не снимаемые метки (бирки), отлову не подлежат: с улиц можно забрать только тех из них, которые проявляют немотивированную агрессию к другим животным или людям.
В контракте особо отмечено, что подрядчик обязан вести учет количества выловленных животных на всех этапах, включая возвращение на прежние места обитания. На каждое поступившее в приют животное должна быть заведена карточку учета. В нее включены дата и место отлова, вид, пол, возраст, порода отловленных животных, способ их обездвиживания, адрес приюта.
— А сколько собак вы передали в добрые руки с начала исполнения муниципальных контрактов?
— Не скажу сейчас точно. Но не так уж и много. В основном, мы возвращаем их после всех необходимых процедур обратно на те же улицы, с которых мы их забирали, — ответила Екатерина Бильбао.
Игорь
Ннннн
Ева
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Собаковод Евгений
Ева
Бомж Валера
Суровый липчанин
Пенсионер
Ева