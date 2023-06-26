Общество

сегодня, 14:36

Управление главного смотрителя Липецка отменило 15-миллионный аукцион на отлов бродячих собак

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#бродячие собаки
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Управление главного смотрителя Липецка отменило 15-миллионный аукцион на отлов бродячих собак

Безнадзорных животных с улиц города пока забирает ООО «Автотехцентр №1» зоозащитницы Екатерина Бильбао на средства пока еще не отработанного контракта ценой в 1,5 млн рублей.

На сайте госзакупок 16 июня управлением главного смотрителя размещен контракт на отлов в Липецке безнадзорных животных. Его начальная цена в 15 254 600 рублей предполагала отлов животных, их передачу в приют, оказание неотложной ветеринарной помощи (при необходимости), стерилизацию/кастрацию, вакцинацию от бешенства, маркирование, содержание собак на время медицинских процедур, эвтаназию (по показаниям), возврат животных на прежнее место обитания/передачу новым владельцам. Весь комплекс услуг в отношении одной бродячей собаки заказчик обсчитал в усредненные 13 183 рубля 34 копейки. Если исходить из суммы контракта, рассчитанного до середины декабря этого года, денег должно хватить на отлов и содержание 1 157 собак.

Однако 22 июня УГС администрации Липецка объявило об отмене электронных торгов по причине изменений условий производства работ. Как стало известно GOROD48, в мэрии с учетом опыта предыдущих подобных контрактов с липецким ИП Двуреченская Т.И (приют «Счастливый берег» ) и тамбовским ИП Яшунина Л.Н. («Бондарский приют») решили не складывать все яйца в одну корзину. Поэтому зарезервированные в городском бюджете под отлов собак 15,2 миллиона рублей управление главного смотрителя разобьет на несколько частей и в ближайшее время объявит аукцион на 5 миллионов. Чтобы в случае потенциальных претензий к нынешнему заказчику, ООО «Автотехцентр №1» (директором которого является известная липецкая зоозащитница Екатерина Бильбао) не расторгать длительный договор.

Екатерина Бильбао, кстати, хотела участвовать в торгах на 15,2 млн рублей, но просто не успела подать заявку на аннулированный конкурс.

— После того, как мэрия Липецка отказалось от услуг тамбовского подрядчика, УГС заключило с нами три контракта — два краткосрочных общей стоимостью 600 тысяч рублей и один обычный на 1,5 миллиона рублей. Мы уже отработали контракты на 600 тысяч и сейчас находимся на стадии исполнения полуторамиллионного. Так что деньги на обращение с безнадзорными животными у нас еще есть. Со своей работой, думаю, мы справляемся хорошо — особых претензий со стороны УГС к нам нет, а все небольшие проблемы решаем в рабочем порядке, — сказала GOROD48 Екатерина Бильбао (во время телефонного разговора она ассистировала ветеринару, который стерилизовал очередного питомца ее приюта «Территория спасения»).

По мнению Екатерины Бильбао, в Липецке не так уж много стай бродячих собак. И уж, тем более, злых, немотивированно бросающихся на людей. Такие животные обитают, по словам зоозащитницы, на городских окраинах. Сейчас, например, силами своего приюта и волонтеров таких собак отлавливают для последующей стерилизации в поселке Дачный и на станции Казинка.

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— В районе «Елецкий», например, еще несколько лет назад волонтеры простерилизовали стаю собак. Там сейчас восемь биркованных особей. Их все любят. И они не пускают на свою территорию пришлых собак. В этом состоит суть программы ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск на прежнее место обитания) как метода контроля численности бездомных животных, — считает Екатерина Бильбао.

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на фото любимица жителей Калининграда собака по кличке Багира — ей, прошедшей через программу ОСВВ, долгое время живущей на железнодорожном вокзале «Северный», даже посвящено граффити 

Отлову, согласно действующему контракту, подлежат все безнадзорные животные, находящиеся на территориях общего пользования в Липецке, садоводствах, гаражных кооперативах, объектах соцкультбыта. Исполнитель обязан вести видеозапись процесса отлова. Подрядчику запрещено применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели животных. Примечательно, что стерилизованные собаки, имеющие не снимаемые метки (бирки), отлову не подлежат: с улиц можно забрать только тех из них, которые проявляют немотивированную агрессию к другим животным или людям.

В контракте особо отмечено, что подрядчик обязан вести учет количества выловленных животных на всех этапах, включая возвращение на прежние места обитания. На каждое поступившее в приют животное должна быть заведена карточку учета. В нее включены дата и место отлова, вид, пол, возраст, порода отловленных животных, способ их обездвиживания, адрес приюта.

— А сколько собак вы передали в добрые руки с начала исполнения муниципальных контрактов?

— Не скажу сейчас точно. Но не так уж и много. В основном, мы возвращаем их после всех необходимых процедур обратно на те же улицы, с которых мы их забирали, — ответила Екатерина Бильбао.
11 757
#бродячие собаки
3

Комментарии (11)

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Игорь

14 минут назад
липчанин, так в чем проблема сходите в пятерку закупите вкусностей и накормите
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Ннннн

24 минуты назад
Собаковод Евгений, тоже самое можно и про людей сказать.Идет человек или компания и не знаешь, что у них на уме. Если что-то не понравится, похлеще признака бешенства может случиться. Оставьте бедных собак в покое, они не живут, а выживают как могут.
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Ева

28 минут назад
Собаковод Евгений, Вы не собаковод. Иначе бы не высказали такую чушь. Приступ бешенства не может случиться в ЛЮБОЙ момент. Собака может заразиться от бешеной собаки, что кстати могло случиться, если бы свора догнала нас и набросилась на мою собаку. И Вы не то обсуждаете. Речь в статье о бездомных собаках, которых по мнению госпожи Бильбао не так уж и много, а я указала, что во втором микрорайоне живет стая. И эта стая может наброситься не только на домашних собак, но и на людей.
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///

30 минут назад
Суровый липчанин, опасный вы тип. Таким без намордников нельзя.
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Собаковод Евгений

41 минуту назад
Ева, Вы никогда не можете знать, что на уме у Вашей собаки. Это животное. И у неё в любой момент может случиться приступ бешенства.
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Ева

48 минут назад
Суровый липчанин, Вы мою собаку не видели, а угрожаете. Правила выгула собак в Липецке приняты. И у меня корги. Эти собаки еще никому не навредили.
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Бомж Валера

сегодня, 15:11
Не надо никаких аукционов! Дайте мне 15 миллионов, и я один отловлю всех собакенов.
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Суровый липчанин

сегодня, 15:09
Ева, а вот Ваши мелкие собаченки - самые противные. Идешь с ребёнком, а они набрасываются и гавкают. И самое главное без намордников. Если она укусит моего ребёнка - естественно, я её прикончу на месте. И меня за самооборону могут посадить. Поэтому, необходим указ - за выгул собак без намордников - штраф тысяч 50...
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Пенсионер

сегодня, 15:08
Объясняю: в смете на14 тысяч на одну собаку заложено ,кострация кобелей,стерилизация сук,лечение ,усыпление,захоронение,содержание и возвращение на место.И все это на одну собаку.Смету утверждал заядлый пильщик на пару. . . .!?
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Ева

сегодня, 14:55
Я живу на втором микрорайоне. Неоднократно рано утром встречаю стаю собак. 5-6 особей. Немаленький. А в субботу 24.06, когда я гуляла со своей собакой, они всем скопом с лаем и рычанием понеслись в нашу сторону. Хорошо у меня мелкая, я её на руки взяла и ретировалась.
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