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За падение на 7-летнего мальчика футбольных ворот ответят чиновники и администрация школы
Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц районной администрации и общеобразовательного учреждения (ч. 2 ст. 293 УК РФ), ответственных за содержание спортплощадки, на территории которой получил травму несовершеннолетний.
Напомним, 21 мая на детской площадке у дома №15 в районе МРЗ в Грязях на мальчика упали футбольные ворота. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму и иные повреждения, его доставили в областную детскую больницу. Несколько дней мальчик находился в медикаментозной коме. Сейчас ему требуется длительный курс реабилитации.
По данным следствия, спортивные сооружения на площадке имели 100%-ю изношенность. В ноябре прошлого года их должны были демонтировать.
«Однако, как считает следствие, в результате бездействия должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасной эксплуатации и демонтаж спортплощадки, состоявшей на балансе администрации Грязинского района и находившейся в оперативном управлении городской общеобразовательной школы, произошло падение незакрепленных металлических ворот, травмировавших ребенка», — сообщает пресс-служба областного управления СК.