37-летняя женщина загорелась от спички

Её госпитализировали с ожогами 10% тела.

В областной ожоговый центр госпитализирована 37-летняя женщина из посёлка Лев Толстой, которая вспыхнула от спички, зажигая плиту.



Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, стрельнула сера от спички и на женщине загорелся синтетический халат. Как следствие — ожоги 10% тела.



У женщины ожоги четвёртой степени лица, шеи, туловища, руки. Жителей Липецкой области просят соблюдать осторожность и технику безопасности в быту.