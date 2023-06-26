Здоровье

44 минуты назад

37-летняя женщина загорелась от спички

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#ожог
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37-летняя женщина загорелась от спички

Её госпитализировали с ожогами 10% тела.

В областной ожоговый центр госпитализирована 37-летняя женщина из посёлка Лев Толстой, которая вспыхнула от спички, зажигая плиту.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, стрельнула сера от спички и на женщине загорелся синтетический халат. Как следствие — ожоги 10% тела.

У женщины ожоги четвёртой степени лица, шеи, туловища, руки. Жителей Липецкой области просят соблюдать осторожность и технику безопасности в быту.
1146
#ожог
3

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