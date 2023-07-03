Торт-мороженое от Липецкого хладокомбината. Два классических рецепта: «Брауни» и «Черный лес».

Мы привыкли, что Липецкий хладокомбинат выпускает мороженое. Но с недавних пор ассортимент продукции расширился, в нём появились торты, сделанные, конечно же… из мороженого.

По статистике классическое мороженое люди чаще покупают летом. А любимое лакомство в формате торта не потеряет популярности в любое время года. А ещё, с ним идеально прийти в гости на любое торжество!

В продукции используются только отборные сливки, какао от лучших производителей, что является залогом качества продукта. На данный момент в линейке хладокомбината выпускают два таких торта, вдохновением для создания которых послужили два классических рецепта: «Брауни» и «Черный лес».





Мороженое-пломбир «Брауни»

Настоящее произведение гастрономического искусства! Основой торта является нежный бисквит с насыщенным шоколадным вкусом. Исключительный вкус классического торта в исполнении мастеров. Для запуска этой линейки тортов хладокомбинат закупил эксклюзивное оборудование. Оно позволяет в буквальном смысле творить чудеса, а именно – создать уникальное сочетание двух вкусов – шоколадного и ванильного пломбира.

Торт декорирован шоколадным топпингом, а невероятный вкус дополняют грецкие орехи. В производстве не используют консерванты, красители и искусственные ароматизаторы, что позволяет наслаждаться тортом и взрослым и детям, объединять всю семью за одним столом!

Для такого произведения искусства очень важна упаковка. Она разработана специально и отражает неповторимость его внутреннего содержания, выглядит дорого и стильно, но главное – отлично держит форму и защищает продукт от повреждении при транспортировке в магазин или когда вы его уже купили и несёте домой.





«Чёрный лес»

Двухслойный пломбир дарит насыщенные вкусовые ощущения. Гармония исполнения в классике сочетаний: нежный пломбир, благородный шоколад, натуральная вишня и шоколадная крошка. Мороженое двухслойное - из шоколадного пломбира и пломбира со вкусом вишни. Технологи специально подбирали сочетание так, чтобы два вкуса шоколадный и вишневый не перебивали друг друга, а дополнили один другой, создавая непередаваемые ощущение.

На уникальном оборудование есть возможность создать чередование вишнёвого и шоколадного слоёв в виде розочек. Это и вкусно и потрясающе красиво: торт имеет объемный эффект в виде ажурной полусферы.

И здесь тоже используют только натуральные продукты на основе молока без добавления красителей и консервантов. Торт подойдет для того, чтобы подарить его дорогому человеку на праздник.





Далеко не каждый хладокомбинат осилит выпуск мороженых тортов. Но липецкие специалисты сумели внедрить передовые технологии и создали продукт, который сразу пришёлся по душе покупателям.

Высокое качество, неповторимые вкусы делают покупку легкой и желанной. Их нередко берут просто для того, чтобы побаловать себя и своих близких, например, в честь окончания рабочей недели. А иногда для покупки и повод не нужен!

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