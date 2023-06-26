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14-летнего мальчика покусала бродячая собака: мэрия заплатит ему 100 000 рублей

7 679
#животные #собака
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14-летнего мальчика покусала бродячая собака: мэрия заплатит ему 100 000 рублей

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка пытался обжаловать решение суда.

14-летний мальчик, в ноябре прошлого года покусанный бродячей собакой, получит от департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка компенсацию морального вреда — 100 000 рублей.

По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, бездомная собака на улице напала на ребёнка и ему пришлось проходить лечение. Мать мальчика обратилась в суд с иском о взыскании вреда, и в марте Советский суд ее требования удовлетворил, но ответчик с решением не согласился и обжаловал его.

Липецкий областной суд так же встал а сторону матери и ребёнка, указав, что собаки, находящиеся на улицах и иных общественных местах без сопровождающего лица, подлежат отлову, который должен быть организован органами местного самоуправления.
7 679
#животные #собака
2

Комментарии (8)

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Animal planet.

11 минут назад
То есть, собаке защищаться от агрессии детишек нельзя? Не может просто так собака укусить,если она не бешеная.
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)

37 минут назад
Animal planet., это лично ваши проблемы, нормальных людей не должны волновать приюты. Сами заводите животных, сами выкидываете потом их, наигравшись, а страдать должны те, которые не причастны к вашим хотелкам.
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Патриот

44 минуты назад
Очень патриотичненько брать деньги из городского бюджета.
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Коммунист(ватный)

47 минут назад
Коммунист, согласен! При СССР ТАКОГО НЕ БЫЛО!
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Animal planet.

47 минут назад
я, это очень щедрая компенсация за пару царапин. Эти деньги да на постройку приютов для бездомных животных!
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Коммунист

49 минут назад
Так работает демократия
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я

56 минут назад
100000 это очень мало... моральный и физический вред гораздо больше. Мальчику повезло если шрамами отделался, а от собак может быть и серьезные увечья и смерть. Власти должны понять, что собаки дикие - это опасно.
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