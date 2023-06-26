14-летнего мальчика покусала бродячая собака: мэрия заплатит ему 100 000 рублей

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка пытался обжаловать решение суда.

14-летний мальчик, в ноябре прошлого года покусанный бродячей собакой, получит от департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка компенсацию морального вреда — 100 000 рублей.



По данным пресс-службы прокуратуры Липецкой области, бездомная собака на улице напала на ребёнка и ему пришлось проходить лечение. Мать мальчика обратилась в суд с иском о взыскании вреда, и в марте Советский суд ее требования удовлетворил, но ответчик с решением не согласился и обжаловал его.



Липецкий областной суд так же встал а сторону матери и ребёнка, указав, что собаки, находящиеся на улицах и иных общественных местах без сопровождающего лица, подлежат отлову, который должен быть организован органами местного самоуправления.