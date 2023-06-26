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сегодня, 11:50

Липецкие дачники задолжали 19 миллионов рублей за электроэнергию

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#электроэнергия #долги

К началу дачного сезона 57 садовых товариществ в Липецкой области накопили задолженность за электроэнергию в сумме более 19 миллионов рублей.

Самыми крупными должниками оказались дачники в Липецком, Грязинском, Задонском районах и областном центре.  СНТ "Заря-2" задолжало за электроэнергию 2,8 млн рублей, СНТ "Дачный-1" более 4 млн рублей, СНТ "Казино" 1,2 млн. Рекордсменом является садовое товарищество "Дачный-5", его долг составляет 6,6 млн рублей.

Отсутствие средств на счетах вынуждает энергетиков идти на непопулярные меры, отключать электроэнергию, включая питание дачных водопроводов, а также взыскивать задолженность через суд. В случае нежелания урегулировать вопрос с задолженностью приходится прибегать к крайней мере - инициировать процедуры банкротства с дальнейшей распродажей имущества товарищества.

Дачный сезон – это хорошая возможность для руководства садовых товариществ застать дачников на своих участках и убедить их погасить накопленные долги. Однако пользуются такой возможностью далеко не все.

Наиболее ответственно к оплате электроэнергии, по данным гарантирующих поставщиков электроэнергии, подходят садоводческие объединения в Елецком и Данковском районах.


Информация предоставлена пресс-службой ОАО «ЛЭСК»

304
#электроэнергия #долги
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