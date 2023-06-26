сегодня, 11:50
Липецкие дачники задолжали 19 миллионов рублей за электроэнергию
К началу дачного сезона 57 садовых товариществ в Липецкой области накопили задолженность за электроэнергию в сумме более 19 миллионов рублей.
Отсутствие средств на счетах вынуждает энергетиков идти на непопулярные меры, отключать электроэнергию, включая питание дачных водопроводов, а также взыскивать задолженность через суд. В случае нежелания урегулировать вопрос с задолженностью приходится прибегать к крайней мере - инициировать процедуры банкротства с дальнейшей распродажей имущества товарищества.
Дачный сезон – это хорошая возможность для руководства садовых товариществ застать дачников на своих участках и убедить их погасить накопленные долги. Однако пользуются такой возможностью далеко не все.
Наиболее ответственно к оплате электроэнергии, по данным гарантирующих поставщиков электроэнергии, подходят садоводческие объединения в Елецком и Данковском районах.
Информация предоставлена пресс-службой ОАО «ЛЭСК»