Происшествия

24 минуты назад

Родственники девушки, которая о себе ничего не помнит, нашлись

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#пропавшие без вести
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Родственники девушки, которая о себе ничего не помнит, нашлись

Об этом сообщили поисковики.

В Грязях нашлись родственники девушки, которая ничего о себе не помнит. Об этом сообщила Липецкая областная общественная организация «Поиск пропавших детей».

Напомним, 24 июня в Грязях на остановке общественного транспорта была найдена девушка, которая о себе ни чего не помнит.  Волонтёры были вынуждены обратиться к общественности с просьбой помочь установить её личность.
895
#пропавшие без вести
2

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