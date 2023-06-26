Происшествия
24 минуты назад
Родственники девушки, которая о себе ничего не помнит, нашлись
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Об этом сообщили поисковики.
В Грязях нашлись родственники девушки, которая ничего о себе не помнит. Об этом сообщила Липецкая областная общественная организация «Поиск пропавших детей».
Напомним, 24 июня в Грязях на остановке общественного транспорта была найдена девушка, которая о себе ни чего не помнит. Волонтёры были вынуждены обратиться к общественности с просьбой помочь установить её личность.
Напомним, 24 июня в Грязях на остановке общественного транспорта была найдена девушка, которая о себе ни чего не помнит. Волонтёры были вынуждены обратиться к общественности с просьбой помочь установить её личность.
895