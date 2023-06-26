Четверо детей пострадали в дорожных авариях за пятницу - воскресенье

За три дня на дорогах области получили травмы пять человека. Четверо из них — дети.



23 июня в селе Талицкий Чамлык в Добринского района столкнулись автомобили «ГАЗ» под управлением 53-летнего водителя и мопед, которым управлял 15-летний подросток. Юноша получил травмы его доставили в больницу.Еще двое трое получили травмы 25 июня. Первая такая авария произошла в Липецке на улице Лутова, где под автомобиль «Киа» попал 10-летний велосипедист. Госпитализация ему не понадобилась.В Грязинском районе на дороге Орел – Тамбов столкнулись «Нива» под управлением 67-летнего мужчины и «Тойота» с 34-летним водителем. В аварии получил травму 6-летний пассажир «Тойоты», после оказания помощи мальчика отправили домой.Еще один ребенок пострадал в этот день в селе Сырское: на улице Пролетарской 26-летний водитель «Митсубиси» сбил 10-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.ДТП со смертельным исходом произошло 24 июня в Измалковском районе на дороге Афанасьево – Измалково: перевернулся автомобиль «Хендай». В аварии погиб 39-летний пассажир автомобиля. По данным ГИБДД, 37-летний водитель «Хендая» не справился с управлением, его госпитализировали с места аварии.