Происшествия

31 минуту назад

Четверо детей пострадали в дорожных авариях за пятницу - воскресенье

141
#Авария #ДТП
Четверо детей пострадали в дорожных авариях за пятницу - воскресенье

За три дня на дорогах области получили травмы пять человека. Четверо из них — дети.

23 июня в селе Талицкий Чамлык  в Добринского района столкнулись автомобили «ГАЗ» под управлением 53-летнего водителя и мопед, которым управлял 15-летний подросток. Юноша получил травмы его доставили в больницу. 

Еще двое трое получили травмы 25 июня. Первая такая авария произошла в Липецке на улице Лутова, где под автомобиль «Киа» попал 10-летний велосипедист. Госпитализация ему не понадобилась. 

В Грязинском районе на дороге Орел – Тамбов столкнулись «Нива» под управлением 67-летнего мужчины и «Тойота» с 34-летним водителем. В аварии получил травму 6-летний пассажир «Тойоты», после оказания помощи мальчика отправили домой. 

Еще один ребенок пострадал в этот день в селе Сырское: на улице Пролетарской 26-летний водитель «Митсубиси» сбил 10-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован.

ДТП со смертельным исходом произошло 24 июня в Измалковском районе на дороге Афанасьево – Измалково: перевернулся автомобиль «Хендай». В аварии погиб 39-летний пассажир автомобиля. По данным ГИБДД, 37-летний водитель «Хендая» не справился с управлением, его госпитализировали с места аварии.

DTP_Izmalkovo(2).jpg





141
#Авария #ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

Родственники девушки, которая о себе ничего не помнит, нашлись
#пропавшие без вести
Родственники девушки, которая о себе ничего не помнит, нашлись

24 минуты назад

Происшествия
КЭМП-автомобиль сгорел рядом с лагерем
#МЧС #пожар
1
КЭМП-автомобиль сгорел рядом с лагерем

51 минуту назад

Происшествия
В Краснинском районе задержали курьеров почти с пятью килограммами наркотиков
#наркотики
5
В Краснинском районе задержали курьеров почти с пятью килограммами наркотиков

сегодня, 10:17

Происшествия
Житель Добринского района умудрился украсть из липецкого магазина четыре килограмма мяса
#кража
Житель Добринского района умудрился украсть из липецкого магазина четыре килограмма мяса

сегодня, 09:07

Происшествия
В Грязах нашли девушку, которая о себе ничего не помнит
#Потеряшка #прорал человек
23
В Грязах нашли девушку, которая о себе ничего не помнит

вчера, 12:18

Происшествия
В Липецке задержали курьера, работавшего на мошенников
#Мошенники #курьер
4
В Липецке задержали курьера, работавшего на мошенников

вчера, 09:19

Происшествия