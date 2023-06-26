Происшествия

сегодня, 10:17

В Краснинском районе задержали курьеров почти с пятью килограммами наркотиков

5 350
#наркотики
1

Возбуждено четыре уголовных дела.

В Краснинском районе оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области совместно с ГУНК МВД России при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержаны 6 межрегиональных оптовых курьеров – закладчиков почти с 5 килограммами перевозимых наркотиков.

А всего из незаконного оборота было изъято около 24 килограммов мефедрона, предназначенного для сбыта на территории Липецкой области и других регионов России.

«Наркокурьеры в возрасте от 25 до 57 лет являются жителями других регионов, двое закладчиков уроженцы стран ближнего зарубежья. Подозреваемые арестованы, в отношении них возбуждено 4 уголовных дела по части 3 статьи 30, части 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), максимальная санкция по которой предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Следственным подразделением Краснинского отделения полиции организовано проведение следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, сбор и формирование доказательственной базы, способствующей изобличению обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Расследование уголовных дел продолжается», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
5 350
#наркотики
1

Комментарии (5)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

!!!

17 минут назад
Сколько горя принесли семьям, матерям, женам. Наверное не в первый раз. Знал на что шел
ответить

!!!

19 минут назад
Сколько горя принесли семьям, матерям, женам. Наверное не в первый раз. Знал на что шел
ответить

Советский МВД

49 минут назад
Сейчас вся информация на руках . Заходи в интернет , делайся курьером и лови . В чём дело ? Фанатов своего дела нет , всё для галочки .
ответить

Ник.

59 минут назад
Грузить.лаврушников. Полной!
ответить

А что

сегодня, 10:31
разве загродительный ров их не остановил?
ответить
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

Еще в рубрике

Родственники девушки, которая о себе ничего не помнит, нашлись
#пропавшие без вести
Родственники девушки, которая о себе ничего не помнит, нашлись

21 минуту назад

Происшествия
Четверо детей пострадали в дорожных авариях за пятницу - воскресенье
#Авария #ДТП
Четверо детей пострадали в дорожных авариях за пятницу - воскресенье

29 минут назад

Происшествия
КЭМП-автомобиль сгорел рядом с лагерем
#МЧС #пожар
1
КЭМП-автомобиль сгорел рядом с лагерем

49 минут назад

Происшествия
Житель Добринского района умудрился украсть из липецкого магазина четыре килограмма мяса
#кража
Житель Добринского района умудрился украсть из липецкого магазина четыре килограмма мяса

сегодня, 09:07

Происшествия
В Грязах нашли девушку, которая о себе ничего не помнит
#Потеряшка #прорал человек
23
В Грязах нашли девушку, которая о себе ничего не помнит

вчера, 12:18

Происшествия
В Липецке задержали курьера, работавшего на мошенников
#Мошенники #курьер
4
В Липецке задержали курьера, работавшего на мошенников

вчера, 09:19

Происшествия