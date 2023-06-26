В Краснинском районе задержали курьеров почти с пятью килограммами наркотиков

Возбуждено четыре уголовных дела.

В Краснинском районе оперативниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Липецкой области совместно с ГУНК МВД России при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» задержаны 6 межрегиональных оптовых курьеров – закладчиков почти с 5 килограммами перевозимых наркотиков.



А всего из незаконного оборота было изъято около 24 килограммов мефедрона, предназначенного для сбыта на территории Липецкой области и других регионов России.



«Наркокурьеры в возрасте от 25 до 57 лет являются жителями других регионов, двое закладчиков уроженцы стран ближнего зарубежья. Подозреваемые арестованы, в отношении них возбуждено 4 уголовных дела по части 3 статьи 30, части 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств), максимальная санкция по которой предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы. Следственным подразделением Краснинского отделения полиции организовано проведение следственных действий и иных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности, сбор и формирование доказательственной базы, способствующей изобличению обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Расследование уголовных дел продолжается», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.