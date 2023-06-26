Сегодня в Липецке: ГИБДД начнёт ловить должников, в городе начались «кондиционерные войны»

Рассказываем всё необходимое про последний понедельник июня.

Прохладно, небольшой дождь

Погода в Липецке по-прежнему не летняя. Воздух сегодня прогреется до умеренных 21-23 градусов тепла. Днём возможны кратковременные дожди.







Отключения воды

Не зря говорят, что ремонт – это процесс, который можно начать и невозможно остановить. Бесконечный ремонт сетей будет продолжен и сегодня, из-за чего с 10:00 до 20:00 перекроют холодную воду на улицах 9 мкрорайон., 22/1, 22/3; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Кузнечная, 6, 8, 10, 10а, 12; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Театральная, 1, 3; Скороходова, 2; Советская, 4; Толстого, 1; Фрунзе, 2; Фурманова, 3, 4, 23а, 23/3, 27, 30а, 32, 36а, 37, 41, 43, 45, 44, 53, 53а, 54, 59б, 59в; Ю.Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; Яна Фабрициуса, 1, 5, 21; проспекте Победы, 22, 22а.







А это же время закрутят вентили и в частном секторе улиц Зареченской, Земной, Дорожной, Кленовой, Лесопарковое хозяйство, Фурманова, Яна Фабрициуса.

Отключения света

В связи с ремонтными работами на электросетях с 9:00 до 17:00 полностью погрузится во мрак улица Воровского, а также один дом на Московской, 6.







Пробки

Еще не было 6 утра, как первые заторы начали образовываться на улицах Гагарина, Московской. Катукова, Циолковского и т.д. В понедельник пробок много, но к счастью, многие из них можно объехать, если знать как и если изучить дорожную обстановку с помощью «Яндекс-пробок» или аналогичных приложений. Всего пара минут на утреннюю рекогносцировку помогут сэкономить уйму времени в пути.

Вице-мэр принимает

Сегодня власть решила поговорить с народом устами вице-мэра Липецка Николая Дергунова. В администрации города он курирует вопросы благоустройства, дорог, транспорта и охраны окружающей среды.







Приём пройдёт в администрации на площади Театральной, 1 в кабинете 102 с 14:00.

Должников по штрафам начнут ловить на дорогах

С понедельника и в течение пяти дней до 30 июня сотрудники ГИБДД будут особенно активно выявлять должников по штрафам. Каждого остановленного водителя проверят по специальной базе данных.







Штрафы за нарушение ПДД можно оплатить с 50-процентной скидкой, если уложиться в 20 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении. По статье. 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок может повлечь его удвоение (но не менее 1 тысячи рублей) либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Против наркотиков

26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. По этому поводу в ОП «Студеновский» (ул Шкатова, 25) сегодня в 18:00 пройдёт акция «Кино против наркотиков».







Подрастающему поколению покажут документальные фильмы о вреде дурмана и его губительных последствиях.

Фестиваль детских фильмов

А в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) на этой неделе завершится кинофестиваль детских фильмов «Радуга». Сегодня 10:00 покажут фильм «Земная сторона Луны». Россия, 2019. Фантастика, приключения. Режиссёр Андрей Ким (6+).

Фильм рассказывает удивительную, полную приключений, историю, которая стилизована под фантастическую повесть, написанную в XIX веке. Так, например, здесь гигантская волна вполне способна забросить человека с Земли на Луну. А на Луне могут жить лунатики. И эти лунатики, оказывается, тоже озабочены совершенно земной проблемой «отцов и детей».



Кадр из фильма



Билет на сеанс стоит 50 рублей.

Правила торговли квасом

Лето у нас пока не жаркое, но на улицах часто можно встретить торговые точки по продаже безалкогольных освежающих напитков, в том числе кваса.







Продавец обязан по требованию покупателя ознакомить его с документами, подтверждающими безопасность, качество и происхождение напитка. А ещё - обеспечить наличие единообразных и четко оформленных ценников на реализуемые напитки с указанием наименования, цены за вес или единицу товара. Кроме того, продавцы должны строго соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетыми, иметь при себе личную медицинскую книжку установленного образца, носить чистую санитарную одежду (включая специальный головной убор), нагрудный фирменный знак организации, его наименование, адрес (местонахождение), ФИО.

Сотрудники на удаленке, работающие из-за рубежа, есть в каждой одиннадцатой компании Липецка

32 % предприятий и организаций Липецка используют сотрудников на удалёнке, говорится в исследовании SuperJob.

Правда, в последнее время количество удалёнщиков снизилось, особенно со временами сразу после пика пандемии COVID в 2020 году. В 2 из 3 компаниях, использующих дистанционный труд, по удалённому доступу работают менее 10 % от штатной численности. Лишь 9% работодателей Липецка признались в найме сотрудников, которые трудятся, находясь в зарубежных странах. Чаще всего они выполняют функции IT-специалистов и дизайнеров.







Конфликты из-за кондиционеров

У каждого третьего липчанина на работе случаются конфликты из-за использования кондиционеров, утверждают в SuperJob.



33 % работников вступают в перепалки с коллегами по поводу того, стоит ли включить/выключить климатическую технику. Чаще всего по этому поводу конфликтуют работники от 35 до 44 лет: среди них о разногласиях из-за использования кондиционеров говорят 39%, тогда как среди опрошенных моложе 34 лет — только 23%. Мужчины сообщают о таких ситуациях чаще женщин - 38% против 34% соответственно. «Отпуска не берут — ехать некуда. Все сидят в офисе и ругаются. Из-за кондиционеров в том числе!» — комментируют липчане.

Напротив, 48% работников сообщили, что в их команде ссор на эту тему не бывает. У каждого пятого -19% нет климатической техники в рабочем помещении.

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