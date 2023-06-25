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сегодня, 19:09
На Урале 36 курсантов попали в больницу с отравлением
У нескольких десятков курсантов Уральского юридического института МВД в Екатеринбурге подозревают кишечную инфекцию. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения Свердловской области.
"36 госпитализированы. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал представитель ведомства.
Пресс-служба областной прокуратуры отмечает, что ведомством организована проверка "по информации об обращении за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции курсантов Уральского юридического института".
"36 госпитализированы. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал представитель ведомства.
Пресс-служба областной прокуратуры отмечает, что ведомством организована проверка "по информации об обращении за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции курсантов Уральского юридического института".