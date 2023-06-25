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Легкомоторный самолёт разбился в Подмосковье

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Легкомоторный самолет Як-52 разбился недалеко от Ступино в Подмосковье, пилот и пассажир погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Западное межрегиональное управление СК на транспорте в Telegram-канале.

"Поступило сообщение о крушении легкомоторного гражданского самолета модели Як-52, взлетевшего со взлетной площадки Малино, расположенной вблизи города Ступино. По предварительным данным, пилот и пассажир погибли на месте происшествия", — говорится в заявлении.

Известно, что за штурвалом находился 21-летний мужчина, вместе с ним была несовершеннолетняя девушка.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования.
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