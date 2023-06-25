Погода в Липецке

16 минут назад

В Липецкую область днем вернутся небольшие дожди

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#Погода
В Липецкую область днем вернутся небольшие дожди

26 июня погода в Липецкой области будет неустойчивой, небольшие дожди пройдут лишь местами.

27 и 28 июня территория региона окажется во власти циклона – ожидаются дожди различной интенсивности, грозы, порывы ветра будут достигать местами 17 м/сек. Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 июня - 17-18 градусов тепла, что на 1-2 градуса ниже нормы, 27 и 28 июня – 15-16 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер восточный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +10 до +15 градусов, днем температура составит от +19 до +24 градусов.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшие дожди. Температура ночью будет от +11 до +13 градусов, днем она составит от +21 до +23 градусов.

День 26 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +36. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1941 году –6 градусов тепла.

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#Погода

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