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Подросток пострадал от нападения алабая
Подросток пострадал от нападения алабая в Алтайском крае, прокуратура и СУСК по региону проводят проверки, сообщает РИА Новостисо ссылкой на помощника прокурора края Марию Антошкину.
"Двадцать пятого июня 2023 года в г.Бийске Алтайского края в результате нападения собаки породы "алабай" пострадал 14-летний подросток. Ему понадобилась медицинская помощь. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчиненным, проверить все доводы о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Бийска будет дана оценка исполнения местными властями законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собаки - соблюдения ими требований, предъявляемых к содержанию домашних животных.
"Двадцать пятого июня 2023 года в г.Бийске Алтайского края в результате нападения собаки породы "алабай" пострадал 14-летний подросток. Ему понадобилась медицинская помощь. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчиненным, проверить все доводы о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего", - говорится в сообщении.
Прокуратурой Бийска будет дана оценка исполнения местными властями законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собаки - соблюдения ими требований, предъявляемых к содержанию домашних животных.