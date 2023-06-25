Общество

сегодня, 09:43

Из Липецка вновь можно беспрепятственно уехать в Воронеж

5 1035
#Автобусное сообщение
2
Из Липецка вновь можно беспрепятственно уехать в Воронеж

Автобусное сообщение региона с соседними регионами восстановлено почти в полном объеме.

В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Рейсы выполняются по расписанию, за исключением тех, которые отменены самими перевозчиками.

Звонок GOROD48 на автовокзал подтвердил, что из Липецка сегодня легко уехать и в соседний Воронеж, сообщение с которым вчера было прервано. Рейсы выполняются по расписанию.

5 1035
#Автобусное сообщение
2

Комментарии (5)

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Ххх

29 минут назад
Могли грунт насыпать убрать было бы проще чем ремонтом заниматся
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Ганс

30 минут назад
А ДАНКОВ МОЛЧАЛ-МОЛЧАЛ, А ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ ГЛАВА ОСМЕЛЕЛ,НАКОПАЛ ДОРОГ.отчитался!
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И так сойдёт.

42 минуты назад
А дороги восстановили? Или так прикопали как по всему городу ?
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Феликс Шнейерсон

сегодня, 10:05
Может для верности еще раз перекопаем федеральные трассы ? Лучше перебдеть чем недобдеть ?
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Дороги

сегодня, 10:00
Никогда не будут ровные на перекораных местах! Любой раскоп проваливается!
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