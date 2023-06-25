Из Липецка вновь можно беспрепятственно уехать в Воронеж

Автобусное сообщение региона с соседними регионами восстановлено почти в полном объеме.

В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям, сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Рейсы выполняются по расписанию, за исключением тех, которые отменены самими перевозчиками.

Звонок GOROD48 на автовокзал подтвердил, что из Липецка сегодня легко уехать и в соседний Воронеж, сообщение с которым вчера было прервано. Рейсы выполняются по расписанию.