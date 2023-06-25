сегодня, 09:43
Из Липецка вновь можно беспрепятственно уехать в Воронеж
Автобусное сообщение региона с соседними регионами восстановлено почти в полном объеме.
В Липецке возобновили автобусное сообщение по всем направлениям, сообщили в Telegram-канале правительства региона.
Рейсы выполняются по расписанию, за исключением тех, которые отменены самими перевозчиками.
Звонок GOROD48 на автовокзал подтвердил, что из Липецка сегодня легко уехать и в соседний Воронеж, сообщение с которым вчера было прервано. Рейсы выполняются по расписанию.
Ххх
Ганс
И так сойдёт.
Феликс Шнейерсон
Дороги