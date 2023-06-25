В Липецке задержали курьера, работавшего на мошенников

За пять процентов от добычи парень нажил себе риск оказаться за решёткой до 6 лет.

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Липецким полицейским вновь удалось задержать участника мошеннической схемы, который выполнял роль курьера и забирал наличность у жертв.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, задержанного подозревают в причастности к трём эпизодам «развода» по классической схеме: сначала пенсионеркам звонили рассказывали, что их родственник попал в ДТП, а затем требовалось отдать денежную сумму. Всем жертвам было за 70, в общей сложности они передали курьеру более 900 тысяч рублей.

Гонорар самого 19-летнего парня из этой суммы составил 45 тысяч рублей, а также привёл к проблемам с законом. Сейчас следователи возбудили уголовное дело по части 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» и теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы. Пока парня отправили домой под подписку о невыезде.

В мошеннической схеме парень исполнял роль «ног», рано или поздно он всё равно бы попался. А вот «голову» т.е. организаторов и исполнителей преступления задержать гораздо сложнее.