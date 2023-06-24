Общество

сегодня, 21:10

Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и возвращается в полевые лагеря

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#ЧВК «Вагнер»
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Конфликт урегулирован при посредничестве Александра Лукашенко. 

Евгений Пригожин остановил продвижение ЧВК «Вагнер» по территории России после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко.  Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Сегодня утром президент России Владимир Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях.

В развитие договоренностей, президент Беларуси, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с президентом России провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным.

Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК «Вагнер», - говорится в заявлении пресс-службы президента Республики Беларусь

«Мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану», — сказал Евгений Пригожин.
20 5446
#ЧВК «Вагнер»
8

Комментарии (20)

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Руслан

8 минут назад
Дулин, а они даже в Липецк не въехали
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60+

10 минут назад
Вообще с чей подачи и покровительства была создан этот зверь ЧВК . Кто его крышует и заказывает музыку !
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Вопрос

13 минут назад
Как гость, на тракторе? :-)
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ВАЛЕРОН

14 минут назад
А зачем копать? Зарабатываем на всем? Ехали через Крвсинский и Лебедянский район, никто ничего не копал и теперь ничего не надо делать. Наши парни ехали. Вопрос. Что вы их так все бздите?
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вопрос

26 минут назад
Праздничные мероприятия Дня молодёжи 25 июня будут ?
ответить

С Дачного

29 минут назад
А 12 человек лётчиков не считается?
ответить

Вечный дефект дороги

34 минуты назад
За дороги, снять с должностей! Этот переком для техники не о чем. А востановить уже не получится!
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обошлось

45 минут назад
Лукашенко хороший переговорщик, третья сторона
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Горо

49 минут назад
Нас, опять развели, ребята, расходимся)))
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ЮВП

53 минуты назад
В такие моменты понимаешь смысл поговорки: "В России две беды - дураки и дороги."
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