Из ТРЦ на Советской эвакуировали посетителей

К магазину подъехали машины полиции и газовой службы

По громкой связи автоматический голос сообщает о пожаре.



А охранники говорят, что магазин проверяет кинолог с собакой.



Покупатели не расходятся, в тени ждут, когда закончится проверка и можно будет войти в ТРЦ.

