Происшествия

сегодня, 16:30

Из ТРЦ на Советской эвакуировали посетителей

3 4784
#эвакуация ТРЦ
3
Из ТРЦ на Советской эвакуировали посетителей

К магазину подъехали машины полиции и газовой службы

По громкой связи автоматический голос сообщает о пожаре.

А охранники говорят, что магазин проверяет кинолог с собакой.

Покупатели не расходятся, в тени ждут, когда закончится проверка и можно будет войти в ТРЦ.
3 4784
#эвакуация ТРЦ
3

Комментарии (3)

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В городе

4 минуты назад
Европа,в Ссёлках поликлиника.Одним словом бичи.
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Как это понимать?

15 минут назад
Гостья, а 30-летние лбы что, тоже что ли там днюют и ночуют вместо того, чтобы ходить на работу?
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Гостья

сегодня, 16:46
Теперь 10-30 - летним липчанам и посидеть негде,помечтать о цивилизованном мире. Они ж там вечно тусовались днями и ночами.
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