Происшествия
сегодня, 16:30
Из ТРЦ на Советской эвакуировали посетителей
3 4784
К магазину подъехали машины полиции и газовой службы
По громкой связи автоматический голос сообщает о пожаре.
А охранники говорят, что магазин проверяет кинолог с собакой.
Покупатели не расходятся, в тени ждут, когда закончится проверка и можно будет войти в ТРЦ.
А охранники говорят, что магазин проверяет кинолог с собакой.
Покупатели не расходятся, в тени ждут, когда закончится проверка и можно будет войти в ТРЦ.
3 4784
В городе
Как это понимать?
Гостья