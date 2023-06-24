Железнодорожное сообщение через Липецкую область функционирует бесперебойно

Автобусные рейсы «Липецк – Воронеж», а также в Тулу и Москву на сегодня отменены или ограничены

Как сообщили GOROD48 дежурные Липецкого и Грязинского железнодорожных вокзалов, изменений в расписании движения поездов нет.



Через Грязи можно уехать как в столицу, в том числе северную, так и в южном направлении. Из Липецка поездом №070 можно уехать в Москву или двумя проходящими – «Анапа -Мурманск» и «Сочи – Нижний Новгород». Рейсы не отменялись.



Не будет отменен и первый межобластной поезд «Воронеж – Липецк». Как сообщили GOROD48 в туристско-информационном центре на вокзале станции Воронеж-1, как и было запланировано, он отправится из Воронежа 25 июня утром в 07. 55 утра и прибудет в Липецк в 09.43. Обратно поезд отправится в 17:51 и прибудет в Воронеж в 19:34.



А вот автобусное сообщение из Липецка в Воронеж сегодня отменено. На липецком автовокзале рекомендуют следить за расписанием.



«Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты.



Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы.



Вся актуальная информация размещается на сайте автовокзала и в официальных аккаунтах Правительства Липецкой области», - говорится в сообщении правительства Липецкой области.



В правительстве региона также добавили, что автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено.

