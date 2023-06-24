Общество

29 минут назад

Железнодорожное сообщение через Липецкую область функционирует бесперебойно

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#маршруты #автобус #железная дорога
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Железнодорожное сообщение через Липецкую область функционирует бесперебойно

Автобусные рейсы «Липецк – Воронеж», а также в Тулу и Москву на сегодня отменены или ограничены

Как сообщили GOROD48 дежурные Липецкого и Грязинского железнодорожных вокзалов, изменений в расписании движения поездов нет.

Через Грязи можно уехать как в столицу, в том числе северную, так и в южном направлении. Из Липецка поездом №070 можно уехать в Москву или двумя проходящими – «Анапа -Мурманск» и «Сочи – Нижний Новгород». Рейсы не отменялись.

Не будет отменен и первый межобластной поезд «Воронеж – Липецк». Как сообщили GOROD48 в туристско-информационном центре на вокзале станции Воронеж-1, как и было запланировано, он отправится из Воронежа 25 июня утром в 07. 55 утра и прибудет в Липецк в 09.43. Обратно поезд отправится в 17:51 и прибудет в Воронеж в 19:34.

А вот автобусное сообщение из Липецка в Воронеж сегодня отменено. На липецком автовокзале рекомендуют следить за расписанием.

«Из Липецка и области до особого распоряжения отменены все рейсы в Воронежскую область и проходящие через нее маршруты.

Кроме того, возможны отмены и задержки рейсов в направлении Москвы.

Вся актуальная информация размещается на сайте автовокзала и в официальных аккаунтах Правительства Липецкой области», - говорится в сообщении правительства Липецкой области.

В правительстве региона также добавили, что автобусное сообщение Липецкой области с Москвой и Тулой временно ограничено. 
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#маршруты #автобус #железная дорога
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Комментарии (3)

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А когда будет ?!

9 минут назад
Мощный экономический рывок?
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Васёк

16 минут назад
Можно уехать куда угодно, по конским ценам на билеты.
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Гость

17 минут назад
Отменены автобусы на Воронеж и даже на Москву и Тулу!
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