Общество
сегодня, 12:16
На территории Липецкой области разрешен только съезд с трассы «Дон»
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Правительство области опубликовало предупреждение о перекрытии въездов на трассу «Дон».
«Внимание! В настоящий момент ограничено движение через все въезды на трассу М4, расположенные на территории Липецкой области.
Разрешен только съезд с федеральной трассы.
Водителям следует заранее выбирать пути объезда», - говорится в сообщении.
«Внимание! В настоящий момент ограничено движение через все въезды на трассу М4, расположенные на территории Липецкой области.
Разрешен только съезд с федеральной трассы.
Водителям следует заранее выбирать пути объезда», - говорится в сообщении.
1 2382
Безмасочник