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сегодня, 12:16

На территории Липецкой области разрешен только съезд с трассы «Дон»

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#трасса «Дон»
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На территории Липецкой области разрешен только съезд с трассы «Дон»
Правительство области опубликовало предупреждение о перекрытии въездов на трассу «Дон».

«Внимание! В настоящий момент ограничено движение через все въезды на трассу М4, расположенные на территории Липецкой области. 

Разрешен только съезд с федеральной трассы. 

Водителям следует заранее выбирать пути объезда», - говорится в сообщении. 
1 2382
#трасса «Дон»
1

Комментарии (1)

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Безмасочник

24 минуты назад
Не может такого быть, что разрешён. там везде вдоль дороги сплошная полоса. Кто её переедет, получит немалый штраф за нарушение ПДД.
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