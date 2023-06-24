На территории Липецкой области разрешен только съезд с трассы «Дон»

Правительство области опубликовало предупреждение о перекрытии въездов на трассу «Дон».



«Внимание! В настоящий момент ограничено движение через все въезды на трассу М4, расположенные на территории Липецкой области.



Разрешен только съезд с федеральной трассы.



Водителям следует заранее выбирать пути объезда», - говорится в сообщении.

