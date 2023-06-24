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сегодня, 09:16
Режим контртеррористической операции введен в Воронежской области
В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции. Решение принял Национальный антитеррористический комитет. Об этом сообщает Telegram-канал BFM.
Напомним, ранее о перекрытии трассы «Дон» на границе Липецкой и Воронежской областей сообщил губернатор Игорь Артамонов. О об ограничении проезда по трассе «Дон» со стороны Липецкой области несколько минут назад предупредило правительство Тульской области.
Так же в Липецкой области решением регионального оперштаба усиливаются меры безопасности и отменены все массовые мероприятия.
Контртеррористическая операция - правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений:
проверкe документов,
усиление охраны общественного порядка,
контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности,
приостановку работы деятельности опасных производств,
ограничение связи,
временное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах.
Может быть запрещена продажа оружия и алкоголя.
Напомним, ранее о перекрытии трассы «Дон» на границе Липецкой и Воронежской областей сообщил губернатор Игорь Артамонов. О об ограничении проезда по трассе «Дон» со стороны Липецкой области несколько минут назад предупредило правительство Тульской области.
Так же в Липецкой области решением регионального оперштаба усиливаются меры безопасности и отменены все массовые мероприятия.
Контртеррористическая операция - правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений:
проверкe документов,
усиление охраны общественного порядка,
контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности,
приостановку работы деятельности опасных производств,
ограничение связи,
временное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах.
Может быть запрещена продажа оружия и алкоголя.