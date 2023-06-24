Общество
42 минуты назад
На трассе М-4 между Липецкой и Воронежской областями возник затор
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Губернатор Липецкой области сообщил, что к месту скопления автомобилей организован подвоз воды и питания
«Движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской области. Это ожидаемо вызвало затор.
В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия. Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу.
МЧС и полиция работают четко и слажено. На 6 утра затор сократился с трех километров до одного», - сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Ограничения связаны со сложившейся ситуацией с ЧВК «Вагнер» и принятия экстренных мер безопасности.
В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия. Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу.
МЧС и полиция работают четко и слажено. На 6 утра затор сократился с трех километров до одного», - сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Ограничения связаны со сложившейся ситуацией с ЧВК «Вагнер» и принятия экстренных мер безопасности.
1422