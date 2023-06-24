Общество

42 минуты назад

На трассе М-4 между Липецкой и Воронежской областями возник затор

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#перекрытие дорог
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На трассе М-4 между Липецкой и Воронежской областями возник затор

Губернатор Липецкой области сообщил, что к месту скопления автомобилей организован подвоз воды и питания

«Движение по трассе М4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской области. Это ожидаемо вызвало затор.

В Хлевенском районе мы быстро развернули оперативный штаб, организовали подвоз воды и питания к месту перекрытия. Водителей заранее оповещают об ограничении движения и просят покинуть трассу.

МЧС и полиция работают четко и слажено. На 6 утра затор сократился с трех километров до одного», - сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Ограничения связаны со сложившейся ситуацией с ЧВК «Вагнер» и принятия экстренных мер безопасности.



1422
#перекрытие дорог
1

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