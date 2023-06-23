Общество

50 минут назад

В выходные холодную воду отключат на шести улицах

309
#отключения
В выходные холодную воду отключат на шести улицах

В субботу и воскресенье «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на своих сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители шести улиц, сообщили в компании. 

24 июня, в субботу с 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся потребители домов №№ 24, 26а по улице Кузнечной, № 51 по улице Большие ключи, а также жители частного сектора улиц Кузнечной, Большие ключи и Трудовой. Машина с водой будет находиться возле дома № 24 по улице Кузнечной. 

25 июня, в воскресенье с 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в домах №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11 по улице Белана, №№ 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, №№ 14, 16, 15, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Хорошавина. Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Хорошавина, 14.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

309
#отключения

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