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18 минут назад

Липецкая вечЁрка: розыск виновного в смертельном ДТП, задержание треш-стримера и выпускной

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#вечЁрка #ДТП #Липецкие зори
Липецкая вечЁрка: розыск виновного в смертельном ДТП, задержание треш-стримера и выпускной

Сегодня, 23 июня, полиция разыскивала водителя, устроившего накануне смертельную аварию в Грязях, треш-стример извинился за свои скандальные видео, и дождь не помешал выпускному.

Накануне ночью в Грязях на улице Советской столкнулись «Фольксваген Туарег» и «Хендай Соната». 23-летнего водителя «Хендая» отвезли в больницу,  где он умер. В соцсетях пишут, что авария произошла в его день рождения. Водитель внедорожника скрылся с места происшествия. Сейчас его ищут полицейские. Пока они установили только личность владельца автомобиля.

— Это друг моего сына, очень добрый, отзывчивый парень, действительно умер в день своего 23-летия! А виновник скрывается, машину оставил на месте. Неоднократно в городе создавал аварийные ситуации, беспредельщик, все с рук сходит, ездит пьяный за рулём. У Егора осталось двое маленьких деток. Надеемся на справедливое наказание! — написала Ирина.

И это не единственный участник аварии, которого разыскивают полицейские. Вчера произошло еще одно ДТП, но из разряда курьезных. На улице Гагарина умудрились столкнуться два самокатчика. Одного госпитализировали с черепно-мозговой травмой, а другого теперь ищет полиция.

Сегодня утром на окружной трассе под Липецком столкнулись два «КамАЗа» и «Дэу Нексия», с наклейкой такси. По предварительной версии, авария произошла из-за необдуманного маневра водителя одного из грузовиков.

Несмотря на то, что легковушка сильно смялась, в ДТП пострадал только ее пассажир. Судя по всему несильно, так как помощь ему оказали на месте.



— Уважаемые органы власти города Липецка, обращаюсь к вам! Уберите этот наземный пешеходный переход. Сделайте пожалуйста надземный переход для пешеходов. Поставьте звуковые барьеры и сделайте данный участок дороги с разрешённой скоростью в 90 км/ч. Вы хорошие. И у вам всё получится. Я верю в вас! Ну честное слово, даже стыдно просто произносить это слово ЛКАД, — попросил Александр.

37-летний липчанин захотел прославиться за счет стримов в соцсетях. На видео он появлялся в женском белье, называл себя бисексуалом и «главпетухом Липецка уже 10 лет». Пользователи креатив не оценили. И пожаловались на стримера в полицию.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области оперативно установили личность стримера, и усмотрели в его действиях административную статью «Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений с применением информационно-телекоммуникационных сетей». А это уже тянет на штраф в 200 тысяч рублей. Блогер уже извинился, пояснив, что хотел таким образом увеличить количество своих подписчиков

— С ножом я ходил для своей безопасности, а теперь убедился, что Липецк — самый безопасный город! Ржу — не могу! — написал ВВС.

Сегодня с утра погода заставила поволноваться выпускников. У них один из главных дней в жизни, а на улице льет как из ведра. Но в мэрии заверили, ничего менять не будут, а прогноз на вечер — оптимистичный: дождь прекратится. Синоптики, правда, считают, что дождь может вечером и брызнет, но не сильный.

Выпускников в Липецке в этом году 2 617. Один из них сын мэра Липецка Евгении Уваркиной. Она выложила его фото в своем Telegram-канале.



На Соборной площади для героев праздника установили тематические фотозоны. Концерт подготовили силами выпускников и их родителей. 

Завтра, в День молодежи, синоптики обещают +27 градусов с небольшими дождями. О запрете   на розничную продажу алкоголя не забудьте. 
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#вечЁрка #ДТП #Липецкие зори

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