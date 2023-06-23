Общество

13 минут назад

За утраченный груз перевозчик заплатит почти 9 миллионов рублей

59
#логистика #перевозки
За утраченный груз перевозчик заплатит почти 9 миллионов рублей

20 тонн «медной катанки» исчезли по пути к грузополучателю.

Данковский городской суд рассмотрел гражданское дело о возмещении стоимости утраченного груза.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 15 июля 2022 года организация и индивидуальный предприниматель заключили договор–заявку на доставку почти 20 тонн «медной катанки». Однако в назначенное время автомобиль на выгрузку не прибыл, и грузополучателю товар до сих пор не выдан.

Владелец груза потребовал от перевозчика уплаты стоимости груза – 8 миллионов 754 тысячи рублей.

Суд пришел к выводу, что перевозчик обязан возместить реальный ущерб, причинённый случайной утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, в том числе возникших вследствие случайного возгорания транспортного средства, дорожно-транспортного происшествия, противоправных действий третьих лиц, например, кражи груза. Перевозчик не предоставил суду доказательств, что проявил ту степень заботливости и осмотрительности, которая требовалась для надлежащего исполнения обязательств.

В результате его обязали возместить организации стоимость груза.
59
#логистика #перевозки

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