За утраченный груз перевозчик заплатит почти 9 миллионов рублей

20 тонн «медной катанки» исчезли по пути к грузополучателю.

Данковский городской суд рассмотрел гражданское дело о возмещении стоимости утраченного груза.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 15 июля 2022 года организация и индивидуальный предприниматель заключили договор–заявку на доставку почти 20 тонн «медной катанки». Однако в назначенное время автомобиль на выгрузку не прибыл, и грузополучателю товар до сих пор не выдан.



Владелец груза потребовал от перевозчика уплаты стоимости груза – 8 миллионов 754 тысячи рублей.



Суд пришел к выводу, что перевозчик обязан возместить реальный ущерб, причинённый случайной утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза, в том числе возникших вследствие случайного возгорания транспортного средства, дорожно-транспортного происшествия, противоправных действий третьих лиц, например, кражи груза. Перевозчик не предоставил суду доказательств, что проявил ту степень заботливости и осмотрительности, которая требовалась для надлежащего исполнения обязательств.



В результате его обязали возместить организации стоимость груза.