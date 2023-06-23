Происшествия

25 минут назад

За 12 краж из «Пятерочки» и «Магнита» — полтора года лишения свободы

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#кража
За 12 краж из «Пятерочки» и «Магнита» — полтора года лишения свободы

Общая стоимость похищенного превысила 40 тысяч рублей.

Мировой судья Данковского судебного участка №1 вынес приговор 28-летнему уроженцу Узбекистана по 12 эпизодам преступлений по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 25 декабря 2022 года по 29 января 2023 года мужчина совершил 12 краж продуктов в магазинах «Пятерочка» и «Магнит», общая стоимость похищенного превысила 40 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате по двум эпизодам ему назначили по 3 месяца лишения свободы, по 10 эпизодам — по 4 месяца свободы, а путем частичного сложения назначенных наказаний мужчину окончательно приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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#кража

Комментарии (2)

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ваха

9 минут назад
Нет чтобы его домой отправить без права в Россию въезжать Теперь будем полтора года кормить поить одевать охранять
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судья Дредд

12 минут назад
Маловато как-то будя. Пожизненно в самый раз.
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