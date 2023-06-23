За 12 краж из «Пятерочки» и «Магнита» — полтора года лишения свободы

Общая стоимость похищенного превысила 40 тысяч рублей.

Мировой судья Данковского судебного участка №1 вынес приговор 28-летнему уроженцу Узбекистана по 12 эпизодам преступлений по части 1 статьи 158 УК РФ (Кража).



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, с 25 декабря 2022 года по 29 января 2023 года мужчина совершил 12 краж продуктов в магазинах «Пятерочка» и «Магнит», общая стоимость похищенного превысила 40 тысяч рублей.



Подсудимый вину признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. В результате по двум эпизодам ему назначили по 3 месяца лишения свободы, по 10 эпизодам — по 4 месяца свободы, а путем частичного сложения назначенных наказаний мужчину окончательно приговорили к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.