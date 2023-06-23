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сегодня, 14:58

Улицы вокруг Соборной площади будут закрыты для проезда из-за бала выпускников

5 989
#ограничение движения #Липецкие зори
2
Улицы вокруг Соборной площади будут закрыты для проезда из-за бала выпускников
Вечером 23 июня для обеспечения безопасности выпускников с 17.30 и до завершения «Липецких зорь» (ориентировочно до 23:00) в Липецке будет ограничено движение транспорта на Саперном спуске, участке улицы Интернациональной (от Саперного спуска до Зегеля), площади Соборной и подъездах к ней. 

Кроме того, с 21.40 до 22.20 ограничение движения введут на Петровском проезде.

В мэрии Липецка отметили, что ограничения не распространяются на транспортные средства экстренных и оперативных служб.
5 989
#ограничение движения #Липецкие зори
2

Комментарии (5)

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Мимоходом

7 минут назад
А где, переезжай жить на Зегеля 1. Почувствуй все радости от выпускных, полумарафонов, велопробегов, кроссов нации, и т.д, и т.п.
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Бим

14 минут назад
Каждый год на выпускной идет дождь.
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Патриот

31 минуту назад
А где, так они все в выпускном участвуют))))) Завтра отпишутся, как на работу опаздывали, и к врачам срочно не успевали...
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А где

39 минут назад
все те нытики, которым это (перекрытие улиц) вечно мешает добраться до их любимых работ и сделать срочные дела?)))
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Суслик

48 минут назад
Хоть бы дождь влил как из ведра, снег выпал, да морозы ударили под тридцать!!
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