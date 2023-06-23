Улицы вокруг Соборной площади будут закрыты для проезда из-за бала выпускников

Вечером 23 июня для обеспечения безопасности выпускников с 17.30 и до завершения «Липецких зорь» (ориентировочно до 23:00) в Липецке будет ограничено движение транспорта на Саперном спуске, участке улицы Интернациональной (от Саперного спуска до Зегеля), площади Соборной и подъездах к ней.



Кроме того, с 21.40 до 22.20 ограничение движения введут на Петровском проезде.



В мэрии Липецка отметили, что ограничения не распространяются на транспортные средства экстренных и оперативных служб.

