Там, где клён шумит, зреют душистый хмель и головки благородного сыра

Мы побывали в Измалковском районе, чтобы посмотреть, как здесь реализуется проект «Сделано в Липецкой области». Оказалось, в самом западном районе области делают уникальные пищевые продукты и выращивают деревья для садов и парков.

Измалковский район в эти дни благоухает разнотравьем, медоносами, здесь наливаются хлеба, которые через месяц начнут собирать. Но Измалковщина живет далеко не хлебом единым.

Измалковский Монрепо

Уже 16 лет неподалеку от деревни Барановка работает питомник крупномеров, где для садов и парков выращивают множество сортов дуба, клена, березы, липы, тополя, ивы, рябины, яблони и черемухи, боярышника. Из хвойных растений – канадские ели, корейские, пихты и можжевельник, сосны, туи, канадскую тсугу – питомник «Ярус» похож на небольший лес. Все деревья в этом питомники крупные, покупателям нет нуждый много лет выращивать растения из саженцев, это делают агрономы «Яруса». А затем специальной техникой деревья выкапывают с корнем, упаковывают и доставляют заказчику.









А начал создавать этот питомник, больше похожий на какой-нибудь ландшафтный парк Монрепо в Выборге и уж точно по растительности не уступающий московскому Зарядью, выпускник Тимирязевской академии Семен Стронгин. Сам он, кстати, москвич, но воплощать свои идеи и знания приехал в Липецкую область.





— Что повлияло на выбор? Климат, и богатые чернозёмы, — рассказывает Семен. Поддержка местных властей, их бережное отношение к инвесторам. Начинал с 50 соток. Испытывали качество разного посадочного материала. В то время все возили из-за границы. Своего почти ничего не было. А что было своего, когда начался бум озеленения, быстро закончилось. Спрос серьёзно стал превышать предложение. Это подтолкнуло меня к созданию большого питомника, но начиналось все с маленького домика и участка в Барановке. Затем покупал земли сельхозназначения в округе, расширял ассортимент, делая ставку на наш, российский посадочный материал.

Площадь питомника в Барановке — 180 гектаров. На этой территории растет более 150 видов и сортов деревьев.





Районная власть такого инвестора всячески лелеет: «Ярус» — это налоги, никакой нагрузки на местную экологию и водную систему. И, естественно, рабочие места. Постоянный штат питомника —17 человек. В весенне-летне-осенний сезон - 70. Летом в питомнике работают студенты и школьники. 4-часовой день приносит подросткам до 20 тысяч рублей заработка в месяц и больше.

Мохнатый шмель на душистый хмель или как на деревьях растут бутылки с яблоками внутри

Неподалеку от Барановки, в Панкратовке, расположено еще одно в своем роде уникальное предприятие, производящее более 50 наименований лимонадов и других напитков. Готовят их на собственном сырье. В том числе из местного хмеля.





С хмелем в нашей стране и до санкций была беда. Его выращивали единичные хозяйства. Некогда богатые традиции культивации хмеля в России были утрачены в эпоху «зачем заморачиваться своим, всё купим за нефтедоллары». А после введении санкций хмель стал космическим по стоимости. Тогда и заложил в Панкратовке пищевой комбинат «УсАгро» свои плантации хмеля.





К слову, в своем производстве он использует только отечественное оборудование, а, солодовню и вовсе сконструировали местные инженеры.

Для производства такого ассортимента продукции «УсАгро» держит свою пасеку, плантации чёрной смородины, малины и прочей ягоды.





Из яблок в Панкратовке готовят напиток по интересной технологии. Еще на стадии созревания этого фрукта в своих же садах, на деревьях развешивают бутылки, когда маленькое еще яблоко пролезает в бутылочное горлышко. Яблочко подрастает, бутылку снимают вместе с ним, а затем наполняют основным напитком - получается еще и сувенир с яблоком.





Изобрели в «УсАгро» и свой бренд — ецель. По аналогии с немецким или австрийским кренделем брецелем. Крендель выпекается в форме буквы «Е» вязью.





На «Земле друзей»

На Измалковщине расположена и известная за пределами нашего региона сыроварня «Земля друзей».

Сыры в России стали одной из первых жертв санкционной войны. Вакуум заполнился быстро – в регионах подняли голову, а где-то даже встали в полный рост отечественные сыровары. Липецкая земля не исключение, а может, даже и флагман сыроварения, ведь данковские, долгоруковские, чаплыгинские сыры уже снискали славу в стране.

Любой сыровар подтвердит – сыроделие, это, скорее, не про производство. Это самое настоящее хобби, искусство. Заболеешь – не вылечишься, каким бы трудным не было это занятие.

Владелица фермы Наталья Власова и ее муж Максим уже были состоявшимися московскими бизнесменами, когда Наталья заболела сырами. В измалковской Чернаве они открыли ферму и сыроварню.

Первая трудность, с которой сталкиваются сыроделы – нехватка молока. Поэтому первым делом Максим и Наталья завели своих коз и коров. Их у них под полторы сотни. Коровки – джерсейской породы. Их молоко жирное, самое подходящее для сыра. Козы – породы ламанча, англо-нубийские и альпийские.









Ферма поражает чистотой, и в ней к тому же из колонок звучит классическая музыка. Этот феномен давно признан животноводами и зоотехниками. Музыка сказывается на удойности и коз, и коров. Козочки животные очень доверчивые и любопытные. При появлении человека тут же собираются его поприветствовать у оградки загонов. Козлята забавны как любые дети – им бы только поиграть.





Сельскую идиллию дополняют коты. Упитанные, на молочке, добрые и ленивые.



Сыроварня от фермы располагается отдельно. Так положено. Готовят Власовы и нанятые ими специалисты сыры различных сортов, в том числе популярных швейцарских и французских. Оба получили дипломы сыроделов во Франции, там же «подсмотрели» и технологии. Их продукция, а это не только сыры, но и молоко, творог, сливки, сметана, поставляется в Москву.

— К большому сожалению, объема продукции не хватает, чтобы удовлетворить спрос и липчан. «Но мы над этим работаем», — говорит Максим Власов.













Глава Измалковского района Владимир Иванников рассказывает, что вместе с семьей фермеров продумывает как наладить кооперацию, и задействовать как можно больше населения, нарастить объемы продукции. Например, давать в семьи чернавцев на выращивание джерсейских коров и коз, а молоко сдавать «Земле друзей». Глава района всячески готов оказывать содействие таким инвесторам как Максим и Наталья Власовы.





— Еще с советских времен у многих сложилось впечатление, что Измалковский район – сугубо аграрный, - говорит Владимир Иванников. — Но вы сами убедились, что живем мы не одним сельским хозяйством. Я считаю, что у нас большие перспективы, в том числе инвестиционные. Район находится на федеральной трассе Р-119 «Орел-Ливны-Тамбов». У нас большой грузопоток. Возникает много возможностей для инвесторов по размещению бизнеса, в том числе в наших больших селах, расположенных вдоль трассы — Чернаве, Афанасьево. Земельные участки для размещения бизнеса у нас имеются, мы ждем всех заинтересованных, готовы оказывать им любое содействие.