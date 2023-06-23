сегодня, 14:37
Там, где клён шумит, зреют душистый хмель и головки благородного сыра
Мы побывали в Измалковском районе, чтобы посмотреть, как здесь реализуется проект «Сделано в Липецкой области». Оказалось, в самом западном районе области делают уникальные пищевые продукты и выращивают деревья для садов и парков.
Измалковский Монрепо
Уже 16 лет неподалеку от деревни Барановка работает питомник крупномеров, где для садов и парков выращивают множество сортов дуба, клена, березы, липы, тополя, ивы, рябины, яблони и черемухи, боярышника. Из хвойных растений – канадские ели, корейские, пихты и можжевельник, сосны, туи, канадскую тсугу – питомник «Ярус» похож на небольший лес. Все деревья в этом питомники крупные, покупателям нет нуждый много лет выращивать растения из саженцев, это делают агрономы «Яруса». А затем специальной техникой деревья выкапывают с корнем, упаковывают и доставляют заказчику.
А начал создавать этот питомник, больше похожий на какой-нибудь ландшафтный парк Монрепо в Выборге и уж точно по растительности не уступающий московскому Зарядью, выпускник Тимирязевской академии Семен Стронгин. Сам он, кстати, москвич, но воплощать свои идеи и знания приехал в Липецкую область.
— Что повлияло на выбор? Климат, и богатые чернозёмы, — рассказывает Семен. Поддержка местных властей, их бережное отношение к инвесторам. Начинал с 50 соток. Испытывали качество разного посадочного материала. В то время все возили из-за границы. Своего почти ничего не было. А что было своего, когда начался бум озеленения, быстро закончилось. Спрос серьёзно стал превышать предложение. Это подтолкнуло меня к созданию большого питомника, но начиналось все с маленького домика и участка в Барановке. Затем покупал земли сельхозназначения в округе, расширял ассортимент, делая ставку на наш, российский посадочный материал.
Площадь питомника в Барановке — 180 гектаров. На этой территории растет более 150 видов и сортов деревьев.
Районная власть такого инвестора всячески лелеет: «Ярус» — это налоги, никакой нагрузки на местную экологию и водную систему. И, естественно, рабочие места. Постоянный штат питомника —17 человек. В весенне-летне-осенний сезон - 70. Летом в питомнике работают студенты и школьники. 4-часовой день приносит подросткам до 20 тысяч рублей заработка в месяц и больше.
Мохнатый шмель на душистый хмель или как на деревьях растут бутылки с яблоками внутри
Неподалеку от Барановки, в Панкратовке, расположено еще одно в своем роде уникальное предприятие, производящее более 50 наименований лимонадов и других напитков. Готовят их на собственном сырье. В том числе из местного хмеля.
С хмелем в нашей стране и до санкций была беда. Его выращивали единичные хозяйства. Некогда богатые традиции культивации хмеля в России были утрачены в эпоху «зачем заморачиваться своим, всё купим за нефтедоллары». А после введении санкций хмель стал космическим по стоимости. Тогда и заложил в Панкратовке пищевой комбинат «УсАгро» свои плантации хмеля.
К слову, в своем производстве он использует только отечественное оборудование, а, солодовню и вовсе сконструировали местные инженеры.
Для производства такого ассортимента продукции «УсАгро» держит свою пасеку, плантации чёрной смородины, малины и прочей ягоды.
Из яблок в Панкратовке готовят напиток по интересной технологии. Еще на стадии созревания этого фрукта в своих же садах, на деревьях развешивают бутылки, когда маленькое еще яблоко пролезает в бутылочное горлышко. Яблочко подрастает, бутылку снимают вместе с ним, а затем наполняют основным напитком - получается еще и сувенир с яблоком.
Изобрели в «УсАгро» и свой бренд — ецель. По аналогии с немецким или австрийским кренделем брецелем. Крендель выпекается в форме буквы «Е» вязью.
На «Земле друзей»
На Измалковщине расположена и известная за пределами нашего региона сыроварня «Земля друзей».
Сыры в России стали одной из первых жертв санкционной войны. Вакуум заполнился быстро – в регионах подняли голову, а где-то даже встали в полный рост отечественные сыровары. Липецкая земля не исключение, а может, даже и флагман сыроварения, ведь данковские, долгоруковские, чаплыгинские сыры уже снискали славу в стране.
Любой сыровар подтвердит – сыроделие, это, скорее, не про производство. Это самое настоящее хобби, искусство. Заболеешь – не вылечишься, каким бы трудным не было это занятие.
Владелица фермы Наталья Власова и ее муж Максим уже были состоявшимися московскими бизнесменами, когда Наталья заболела сырами. В измалковской Чернаве они открыли ферму и сыроварню.
Первая трудность, с которой сталкиваются сыроделы – нехватка молока. Поэтому первым делом Максим и Наталья завели своих коз и коров. Их у них под полторы сотни. Коровки – джерсейской породы. Их молоко жирное, самое подходящее для сыра. Козы – породы ламанча, англо-нубийские и альпийские.
Ферма поражает чистотой, и в ней к тому же из колонок звучит классическая музыка. Этот феномен давно признан животноводами и зоотехниками. Музыка сказывается на удойности и коз, и коров. Козочки животные очень доверчивые и любопытные. При появлении человека тут же собираются его поприветствовать у оградки загонов. Козлята забавны как любые дети – им бы только поиграть.
Сельскую идиллию дополняют коты. Упитанные, на молочке, добрые и ленивые.
Сыроварня от фермы располагается отдельно. Так положено. Готовят Власовы и нанятые ими специалисты сыры различных сортов, в том числе популярных швейцарских и французских. Оба получили дипломы сыроделов во Франции, там же «подсмотрели» и технологии. Их продукция, а это не только сыры, но и молоко, творог, сливки, сметана, поставляется в Москву.
— К большому сожалению, объема продукции не хватает, чтобы удовлетворить спрос и липчан. «Но мы над этим работаем», — говорит Максим Власов.
Глава Измалковского района Владимир Иванников рассказывает, что вместе с семьей фермеров продумывает как наладить кооперацию, и задействовать как можно больше населения, нарастить объемы продукции. Например, давать в семьи чернавцев на выращивание джерсейских коров и коз, а молоко сдавать «Земле друзей». Глава района всячески готов оказывать содействие таким инвесторам как Максим и Наталья Власовы.
— Еще с советских времен у многих сложилось впечатление, что Измалковский район – сугубо аграрный, - говорит Владимир Иванников. — Но вы сами убедились, что живем мы не одним сельским хозяйством. Я считаю, что у нас большие перспективы, в том числе инвестиционные. Район находится на федеральной трассе Р-119 «Орел-Ливны-Тамбов». У нас большой грузопоток. Возникает много возможностей для инвесторов по размещению бизнеса, в том числе в наших больших селах, расположенных вдоль трассы — Чернаве, Афанасьево. Земельные участки для размещения бизнеса у нас имеются, мы ждем всех заинтересованных, готовы оказывать им любое содействие.
как-то так
александр
Гость