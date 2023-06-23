По факту гибели 22-летней липчанки проводится доследственная проверка

Ее тело обнаружили днём 22 июня у дома №20 по улице Свиридова.

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Региональный СК России проводит доследственную проверку по факту трагической гибели 22-летней липчанки. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ведомства.



Напомним, тело молодой женщины без признаков насильственной смерти обнаружили днём 22 июня в Липецке у дома №20 по улице Свиридова.



Основная версия произошедшего — самоубийство.