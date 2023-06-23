Происшествия
сегодня, 13:31
По факту гибели 22-летней липчанки проводится доследственная проверка
Ее тело обнаружили днём 22 июня у дома №20 по улице Свиридова.
Региональный СК России проводит доследственную проверку по факту трагической гибели 22-летней липчанки. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ведомства.
Напомним, тело молодой женщины без признаков насильственной смерти обнаружили днём 22 июня в Липецке у дома №20 по улице Свиридова.
Основная версия произошедшего — самоубийство.
Напомним, тело молодой женщины без признаков насильственной смерти обнаружили днём 22 июня в Липецке у дома №20 по улице Свиридова.
Основная версия произошедшего — самоубийство.
тема для размышления
Вау
матвей
Гость
Тимон