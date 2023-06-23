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По факту гибели 22-летней липчанки проводится доследственная проверка

5 1927
#труп
2

Ее тело обнаружили днём 22 июня у дома №20 по улице Свиридова.

Региональный СК России проводит доследственную проверку по факту трагической гибели 22-летней липчанки. Об этом GOROD48 сообщили в пресс-службе ведомства. 

Напомним, тело молодой женщины без признаков насильственной смерти обнаружили днём 22 июня в Липецке у дома №20 по улице Свиридова.

Основная версия произошедшего — самоубийство.
5 1927
#труп
2

Комментарии (5)

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тема для размышления

12 минут назад
Гость, жалко родителей, а она сама сиганула в ад, добровольно....
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Вау

19 минут назад
Сигают и сигают. Спасу нет!
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матвей

20 минут назад
Жест бессилия ,перед зависимостью.
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Гость

22 минуты назад
Блин что то дофига прыгунов что то стало. Девушку конечно жалко, молодая ещё.
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Тимон

34 минуты назад
Хоть кто-нибудь написал бы здесь про эту девушку интересно всё-таки из-за чего она сиганула в окно
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