Общество
сегодня, 13:12
Могут ли в Липецке отключать горячую воду не более чем на 14 дней?
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«Известия» сообщили о предполагаемом запрете Роспотребнадзором отключения горячей воды более чем на 14 дней. Мы попробовали выяснить, смогут ли липецкие энергетики и власти выполнить это требование, если его все-таки примут.
Оказалось, что вряд ли. Конструкция инженерных сетей города и их изношенность не позволят прогнозировать точную длительность летних ремонтов.
«Система теплоснабжения в городе Липецке радиальная, в связи с чем, не представляется возможным не отключать горячую воду на время гидравлических испытаний. Так тепловые сети в городе изношены более чем 70%, приходится менять или ремонтировать большие участки трубопроводов. Капитальные ремонты и реконструкции таких сетей сложны в реализации и требуют длительных перерывов в подаче горячей воды», — так ответили на наш вопрос в мэрии.
При этом администрация города отметила, что с коммерческой точки зрения энергетикам не выгодно затягивать отключения воды, так как во время ремонтов плата за нее не начисляется.
Оказалось, что вряд ли. Конструкция инженерных сетей города и их изношенность не позволят прогнозировать точную длительность летних ремонтов.
«Система теплоснабжения в городе Липецке радиальная, в связи с чем, не представляется возможным не отключать горячую воду на время гидравлических испытаний. Так тепловые сети в городе изношены более чем 70%, приходится менять или ремонтировать большие участки трубопроводов. Капитальные ремонты и реконструкции таких сетей сложны в реализации и требуют длительных перерывов в подаче горячей воды», — так ответили на наш вопрос в мэрии.
При этом администрация города отметила, что с коммерческой точки зрения энергетикам не выгодно затягивать отключения воды, так как во время ремонтов плата за нее не начисляется.
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Комментарии (12)
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Я
тема для размышления
Юля
А. Е.
Юля
Гость
Нардеп
Гость
Работал я там.
Игорь