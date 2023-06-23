Общество

сегодня, 13:12

Могут ли в Липецке отключать горячую воду не более чем на 14 дней?

12 580
#отключение воды
1
Могут ли в Липецке отключать горячую воду не более чем на 14 дней?
«Известия» сообщили о предполагаемом запрете Роспотребнадзором отключения горячей воды более чем на 14 дней. Мы попробовали выяснить, смогут ли липецкие энергетики и власти выполнить это требование, если его все-таки примут.

Оказалось, что вряд ли. Конструкция инженерных сетей города и их изношенность не позволят прогнозировать точную длительность летних ремонтов.

«Система теплоснабжения в городе Липецке радиальная, в связи с чем, не представляется возможным не отключать горячую воду на время гидравлических испытаний. Так тепловые сети в городе изношены более чем 70%, приходится менять или ремонтировать большие участки трубопроводов. Капитальные ремонты и реконструкции таких сетей сложны в реализации и требуют длительных перерывов в подаче горячей воды», — так ответили на наш вопрос в мэрии.

При этом администрация города отметила, что с коммерческой точки зрения энергетикам не выгодно затягивать отключения воды, так как во время ремонтов плата за нее не начисляется.
12 580
#отключение воды
1

Комментарии (12)

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Я

8 минут назад
В Орловской области нет одн.
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тема для размышления

16 минут назад
Прочитала последний пункт и делаю вывод, что Администрация города и Квадра в доле ! О каком НЕВЫГОДНО С КОММЕРЧЕСКОЙ точки зрения - ВСЕ НЕВЫГОДНО перекроет ОДН, так , что будет очень выгодно !!!
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Юля

17 минут назад
Моя родня приехала к нам в Липецк из Воронежа погостить. У них глаза на лбу от нашей жизни. Коммуналка дороже в 1,5раза, цены выше на всё, проезд вообще их поверг в шок, зарплаты ниже намного... Если всё перечислять, не хватит места.
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А. Е.

25 минут назад
Привет любимому городу. Гагарина 6. 3 месяца нет газа и горячей воды, а сейчас ещё и электричество вырубилось)))). 14 дней, говорите?
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Юля

27 минут назад
Эй, Воронежец, ау, ты где спрятался? Я только приехала от вас и убедилась, у вас горячую воду отключают 1 раз за лето и всего на 10 дней. И после этого ты ещё и хаешь Воронеж.
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Гость

29 минут назад
Юля, у нас улицы ремонтируют по году а вы про........
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Нардеп

30 минут назад
У нас постоянно сети изношены на 70% из года в год, Походу Воду отключают просто так и не ремонтируют сети!
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Гость

30 минут назад
Юля, согласен с вами
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Работал я там.

31 минуту назад
Если бы при замене ставили гостовские трубы и это кто-то контролировали то всё возможно. А сейчас лепят Б/У хорошо от рестоврированные где-то или трубы из дружеской страны, где один человек может свободно поднять трубу 5-6метров.
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Игорь

32 минуты назад
Я бывший работник теплосетей, уволился по одной причине, нас заставляют делать невозможное, грозят лишением премии, выщит из зарплаты и много чего ещё. Но извините, я не могу из трубы с износом в 93 процентов сделать новую, а иначе премию не видать.
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