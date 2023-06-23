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сегодня, 11:59
За попытку переброса марихуаны в колонию — 10 лет колонии особого режима
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Мужчина, который пытался перебросить наркотики, сам недавно освободился из этой колонии.
В Липецке вынесли приговор 28-летнему жителю Липецкого района за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый в исправительном учреждении, в крупном размере.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина ранее был судим за покушение на убийство и приговорён к 6,5 годам лишения свободы. Освободился он 6 мая 2022 года, но вскоре снова пошёл на преступление. Кстати, сидел он как раз в исправительной колонии №6, куда пытался перебросить наркотики.
26 декабря 2022 года в 23:39 мужчина был задержан у забора исправительной колонии на улице Ковалёва при попытке переброса на режимную территорию перемотанного скотчем полимерного свёртка, в котором было 103,4 грамма марихуаны.
До этого он созвонился со своим знакомым, продолжающим отбывать наказание в ИК-6 — в отношении него материалы были выделены в отдельное производство.
Суд признал мужчину виновным и назначил 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Мужчина женат, на свободе у него остались двое несовершеннолетних детей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина ранее был судим за покушение на убийство и приговорён к 6,5 годам лишения свободы. Освободился он 6 мая 2022 года, но вскоре снова пошёл на преступление. Кстати, сидел он как раз в исправительной колонии №6, куда пытался перебросить наркотики.
26 декабря 2022 года в 23:39 мужчина был задержан у забора исправительной колонии на улице Ковалёва при попытке переброса на режимную территорию перемотанного скотчем полимерного свёртка, в котором было 103,4 грамма марихуаны.
До этого он созвонился со своим знакомым, продолжающим отбывать наказание в ИК-6 — в отношении него материалы были выделены в отдельное производство.
Суд признал мужчину виновным и назначил 10 лет лишения свободы в колонии особого режима. Мужчина женат, на свободе у него остались двое несовершеннолетних детей.
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