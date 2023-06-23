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сегодня, 11:27

Шарики «Смешарики» обошлись в 60 000 рублей

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#авторские права
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Шарики «Смешарики» обошлись в 60 000 рублей

Воздушные шары продавались без разрешения правообладателя.

Грязинский городской суд взыскал с индивидуального предпринимателя компенсацию за нарушение исключительных авторских прав.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале 2022 года правообладатель обнаружил в интернете сайт с предложением о продаже композиций из воздушных шаров, на которых были изображены персонажи мультфильма «Смешарики»: «Нюша», «Крош» и «Бараш». Но права на использование объектов интеллектуальной собственности продавцу не передавалось.

ООО «Смешарики» и ООО «Мармелад медиа» обратились в суд и попросили взыскать с грязинского предпринимателя по 10 тысяч рублей за каждый товарный знак и изображение персонажа мультфильма, а всего 60 тысяч рублей.

Суд удовлетворил эти требования.
1 1064
#авторские права
2

Комментарии (1)

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сегодня, 11:49
Надо взять с ООО «Смешарики» и ООО «Мармелад медиа» за бесплатную рекламу!
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