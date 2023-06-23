Происшествия

55 минут назад

Два жилых дома горели в Липецкой области

385
#МЧС #пожар
Два жилых дома горели в Липецкой области

Всего за 22 июня зарегистрировано более десятка пожаров.

Утром 22 июня в селе Липовка Добровского района горела комната жилого дома. По данным ГУ МЧС по Липецкой области, площадь пожара составила четыре квадратных метра.

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Вечером в Усмани на улице Гоголя вместе с вещами сгорела пристроенная к жилому дому веранда. В обоих случаях с огнем справились два пожарных расчета.

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Всего за минувшие сутки на территории области зарегистрировано более десяти пожаров, из которых в четырех случаях горела сухая растительность, а в пяти — мусор.
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#МЧС #пожар

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