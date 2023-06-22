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23 минуты назад

Два человека пострадали при падении лифта в Подмосковье

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Два человека пострадали после падения лифта в многоэтажном доме в Воскресенске. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья, передает РЕН ТВ.

«В результате происшествия в больницу, подведомственную минздраву Московской области, были доставлены два человека. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести», — рассказали в пресс-службе.

Подробности инцидента выясняются. Как уточнили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

По предварительной информации, дом находится под управлением ТСЖ. Лифтовое оборудование было введено в эксплуатацию в 2007 году.
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