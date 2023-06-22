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28 минут назад
Двое погибли в массовом ДТП под Нижним Новгородом
Авария с участием нескольких фур и легкового автомобиля произошла на Стригинском мосту в Нижнем Новгороде днем 22 июня, сообщает РИА Новости.
По данным ГИБДД региона, в четверг около 15.00 на 411-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода произошло столкновение трех большегрузных машин и легкового автомобиля, двигавшихся в попутном направлении в сторону Казани. Судя по кадрам с места происшествия, легковой автомобиль оказался зажат между двумя большегрузами.
Погибли 2 человека. Для извлечения людей из автомобиля специалисты на месте ожидают грузовой эвакуатор, чтобы растащить большегрузы.
На месте происшествия работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
По данным ГИБДД региона, в четверг около 15.00 на 411-м километре Южного обхода Нижнего Новгорода произошло столкновение трех большегрузных машин и легкового автомобиля, двигавшихся в попутном направлении в сторону Казани. Судя по кадрам с места происшествия, легковой автомобиль оказался зажат между двумя большегрузами.
Погибли 2 человека. Для извлечения людей из автомобиля специалисты на месте ожидают грузовой эвакуатор, чтобы растащить большегрузы.
На месте происшествия работают спецслужбы, включая пожарно-спасательные подразделения и аварийно-спасательные отряды Нижнего Новгорода и Нижегородской области.