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На севере Кипра задержали экс-главу совета директоров банка «Советский» Митрушина
На Кипре задержан бывший председатель совета директоров банка «Советский» Станислав Митрушин. Он был объявлен в международный розыск российскими следственными органами в рамках уголовного дела о растрате 2,7 млрд руб. из средств этой кредитной организации. Об этом сообщает Коммерсант.
По данным кипрской полиции, банкир первый раз въехал на север острова в 2015 году, затем уехал в 2018 году и вернулся через контрольно-пропускной пункт Пергамоса в том же году по поддельному албанскому паспорту. Он купил на Кипре недвижимость и проживал здесь до самого ареста. При обыске в доме Станислава Митрушина были обнаружены два компьютера, пять мобильных телефонов и несколько USB-накопителей, а также более £150 тыс. и $120 тыс. Перед судом финансист предстанет в пятницу.
Однако в сложившейся международной ситуации его экстрадиция в РФ выглядит проблематичной.
В России финансист — фигурант уголовного дела об особо крупной растрате средств обанкротившегося петербургского банка «Советский». По данным следствия, Митрушин и бывший управляющий, партнер юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев создали группу для хищений имущества банка. К преступлению они привлекли тогдашнего председателя правления банка Андрея Карпова и советника председателя правления банка Кирилла Ласкина. В 2019 году первого приговорили по этому делу к трем годам колонии.
В 2019 году в колонию по делу о выдаче заведомо невозвратных кредитов на два с половиной года также отправили бывшего хозяина банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова. Он и сообщил об участии в махинациях Митрушина.
В 2018 году Тверской суд Москвы заочно арестовал банкира и объявил его в международный розыск. В Генпрокуратуре и МВД России пока не получали сообщений о задержании Митрушина.
По данным кипрской полиции, банкир первый раз въехал на север острова в 2015 году, затем уехал в 2018 году и вернулся через контрольно-пропускной пункт Пергамоса в том же году по поддельному албанскому паспорту. Он купил на Кипре недвижимость и проживал здесь до самого ареста. При обыске в доме Станислава Митрушина были обнаружены два компьютера, пять мобильных телефонов и несколько USB-накопителей, а также более £150 тыс. и $120 тыс. Перед судом финансист предстанет в пятницу.
Однако в сложившейся международной ситуации его экстрадиция в РФ выглядит проблематичной.
В России финансист — фигурант уголовного дела об особо крупной растрате средств обанкротившегося петербургского банка «Советский». По данным следствия, Митрушин и бывший управляющий, партнер юридической фирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев создали группу для хищений имущества банка. К преступлению они привлекли тогдашнего председателя правления банка Андрея Карпова и советника председателя правления банка Кирилла Ласкина. В 2019 году первого приговорили по этому делу к трем годам колонии.
В 2019 году в колонию по делу о выдаче заведомо невозвратных кредитов на два с половиной года также отправили бывшего хозяина банка «Советский» и экс-владельца английского футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова. Он и сообщил об участии в махинациях Митрушина.
В 2018 году Тверской суд Москвы заочно арестовал банкира и объявил его в международный розыск. В Генпрокуратуре и МВД России пока не получали сообщений о задержании Митрушина.