Общество

25 минут назад

В Усмани открыт бюст Герою Советского Союза Павлу Анищенкову

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#Павел Анищенков #Великая Отечественная война
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В Усмани открыт бюст Герою Советского Союза Павлу Анищенкову

Звание Героя командир отделения артиллерийского полка получил в 1943 году за форсирование Днепра.

Сегодня на аллее Героев в Усмани открыт Герою Советского Союза Павлу Анищенкову. Открытие бюста приурочено к Дню памяти и скорби, 80-летию создания главного управления контрразведки «СМЕРШ», и предстоящему 70-летию УФСБ — в 1944 году артиллерист Павел Анищенков окончил школу «СМЕРШ», а с 1954 по 1956 годы служил в УКГБ по Липецкой области.

Бюст выполнен скульптором Игорем Горяиновым на средства собранные ветеранами и сотрудниками липецкого УФСБ.

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«В церемонии приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, начальник УФСБ России по Липецкой области Юрий Шумилин, глава Усманского муниципального района Владимир Мазо, ветераны и действующие сотрудники Федеральной службы безопасности», — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Павел Анищенков родился в 1919 году. Рано лишившись родителей, он воспитывался в детском доме Усмани. Был призван в РККА в сентябре 1939 года. В 1942-1944 годах служил командиром отделения 362-го забайкальского артиллерийского полка 106-й Забайкальской стрелковой дивизии Центрального и 2-го Белорусского фронта.

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В боях под Курском давал точные данные о противнике, за что награжден медалью «За боевые заслуги». За отвагу и мужество, проявленные в боях за реку Десна, награжден орденом «Красная Звезда». Звание Героя Советского Союза Павел Анищенков удостоен в 1943 году за форсирование Днепра. 

В 1944 году Павел Анищенков окончил Ташкентскую школу «СМЕРШ» после чего проходил оперативную службу в особом отделе Тамбовского гарнизона.  С 1954 по 1956 гг. служил в УКГБ по Липецкой области.

Фото пресс-службы УФСБ по Липецкой области


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#Павел Анищенков #Великая Отечественная война
2

Комментарии (1)

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Патриот

16 минут назад
Очень хорошая новость. Редкость в наши дни.
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