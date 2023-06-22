Атмосферный фронт принесет в Липецкую область дожди

23 июня через территорию Липецкой области пройдет атмосферный фронт – днем повсеместно пройдут кратковременные дожди, местами сильные, местами прогремят грозы, в отдельных районах возможен град.

24 и 25 июня осадки прогнозируются лишь местами. Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 25 июня – 18-19 градусов тепла, что в пределах нормы, 24 июня – 20-21 градусов тепла, что на 2 градуса выше нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июня в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие кратковременные дожди, днем кратковременные дожди – местами сильные, местами грозы, в отдельных районах град. Ветер западный, 8-13 м/сек, при грозе местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью — от +11 до +16 градусов, днем — от +20 до +25 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +22 до +24 градусов.



День 23 июня стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +32. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1983 году – 4 градуса тепла.



