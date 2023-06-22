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Липецкая вечЁрка: разбившаяся насмерть, поиски героя-спасателя и НЛО

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#вечЁрка #падение с высоты #пожар #НЛО

Сегодня, 22 июня, молодая женщина погибла, упав с высоты, спасатели ищут тракториста, который помог подросткам выбраться из горящего дома, и липчанка сняла на видео неопознанный летающий объект.

Сегодня днем на улице Свиридова, 20 обнаружили тело 22-летней женщины. Она упала с высоты, разбившись на смерть.



Сотрудники ГУ МЧС по Липецкой области ищут тракториста, который накануне на улице 40 лет Октября спас подростков из горящего дома. Он подставил ковш своего погрузчика, к окну второго этажа и с помощью прохожих помог выбраться подросткам.



Пожарные теперь хотят теперь представить героя к награде. Тех, кто знает тракториста, просят позвонить по телефонам: 22-88-12 и 22-88-69.

— Тракторист молодец!!! Спасибо не равнодушным людям! — заметил комментатор, подписавшийся Чужих детей не бывает.

— Нормальным детям свойственно любопытство. Они изучают мир. А вот администрация должна закрыть все щели на таком объекте, раз не может снести, — уверен Созерцатель.

Накануне вечером в селе Ситовка липчанка Ирина Акользина сняла неопознанный летающий объект.




Возможно в объектив Натальи попал китайский фонарик, но у комментаторов было еще несколько версий.

— Это был летающий паук-сенокосец-кровосос! — написал valerafromsplus.

— Видно де Баба-Яга! — еще одна читательская версия.

— Вот так пожары начинаются, — заметил Мимоходом.

На акцию «Свеча памяти» накануне пришли, по данным полиции, около семи тысяч липчан. Вот как это было:


Завтра в Липецке похолодает до +24 градусов, пройдут дожди и грозы. Что довольно печально, так как вечером 23 июня на Соборной площади пройдет праздник выпускников «Липецкие зори». К нему уже начали готовится: утром на площади была сооружена сцена, а во второй половине дня прошла генеральная репетиция праздника.

И обратите внимание, на завтрашний вечер в ста метрах от Соборной площади вводится запрет на розничную продажу спиртного. А в субботу,24 июня, такой запрет продлится на весь регион из-за Дня молодежи.
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#вечЁрка #падение с высоты #пожар #НЛО

Комментарии (2)

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