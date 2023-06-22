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Липецкая вечЁрка: разбившаяся насмерть, поиски героя-спасателя и НЛО
Сегодня, 22 июня, молодая женщина погибла, упав с высоты, спасатели ищут тракториста, который помог подросткам выбраться из горящего дома, и липчанка сняла на видео неопознанный летающий объект.
Сотрудники ГУ МЧС по Липецкой области ищут тракториста, который накануне на улице 40 лет Октября спас подростков из горящего дома. Он подставил ковш своего погрузчика, к окну второго этажа и с помощью прохожих помог выбраться подросткам.
Пожарные теперь хотят теперь представить героя к награде. Тех, кто знает тракториста, просят позвонить по телефонам: 22-88-12 и 22-88-69.
— Тракторист молодец!!! Спасибо не равнодушным людям! — заметил комментатор, подписавшийся Чужих детей не бывает.
— Нормальным детям свойственно любопытство. Они изучают мир. А вот администрация должна закрыть все щели на таком объекте, раз не может снести, — уверен Созерцатель.
Накануне вечером в селе Ситовка липчанка Ирина Акользина сняла неопознанный летающий объект.
Возможно в объектив Натальи попал китайский фонарик, но у комментаторов было еще несколько версий.
— Это был летающий паук-сенокосец-кровосос! — написал valerafromsplus.
— Видно де Баба-Яга! — еще одна читательская версия.
— Вот так пожары начинаются, — заметил Мимоходом.
На акцию «Свеча памяти» накануне пришли, по данным полиции, около семи тысяч липчан. Вот как это было:
Завтра в Липецке похолодает до +24 градусов, пройдут дожди и грозы. Что довольно печально, так как вечером 23 июня на Соборной площади пройдет праздник выпускников «Липецкие зори». К нему уже начали готовится: утром на площади была сооружена сцена, а во второй половине дня прошла генеральная репетиция праздника.
И обратите внимание, на завтрашний вечер в ста метрах от Соборной площади вводится запрет на розничную продажу спиртного. А в субботу,24 июня, такой запрет продлится на весь регион из-за Дня молодежи.
Электорат