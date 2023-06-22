На площадке РСПП состоялась очередная встреча участников HR-клуба

На площадке Липецкого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей состоялся очередной HR-завтрак, который проходил в онлайн – формате и собрал более 40 участников.





Встречу вступительным словом открыла Митрохина Ольга, заместитель председателя правления – исполнительный директор Липецкого отделения РСПП, отметив, что на стратегической сессии, которая состоялась в начале года, от участников HR-клуба был запрос на обсуждение темы вовлечения руководителей в компаниях. Поэтому на новую встречу приглашены представители страховой компании «Согласие», которые поделятся опытом вовлечения руководителей, а также используемыми инструментами в выстраивании процессов. Страховая компания «Согласие» входит в топ-10 крупнейших компаний России на рынке страхования, предлагает широкий спектр услуг и ведет свою деятельность на рынке 30 лет, ежегодно увеличивая число страхователей.



Главный специалист управления подбора и адаптации персонала «СК «Согласие» Екатерина Катунина рассказала участникам HR-клуба о проекте «Я - вовлекающий руководитель». Проект развивается с 2022 году и в нем уже участвовали 103 руководителя. Проект направлен на обучение руководителей среднего звена, позволяет передавать руководителям в компании инструменты работы с персоналом, практики управления эффективностью. Первые результаты проекта показали, что всё большее число руководителей проводят вовлекающие беседы с персоналом, более тщательно проводят адаптационные мероприятия, улучшилось качество заявок на подбор, а также применение инструментов аналитики, HR-метрик.



В продолжении повестки встречи участники HR-клуба заслушали результаты работы рабочей группы «Подбор/Удержание», которая была сформирована в HR-клубе в начале текущего года. Ольга Шибина, менеджер по персоналу ООО «ППГ Индастриз Липецк», обобщила и представила применяемые отдельными компаниями региона меры по удержанию персонала, которые направлены на поддержание интереса и вовлеченности сотрудников в рабочий процесс.



Подводя итоги встречи, Ольга Митрохина поблагодарила коллег за выступления, отметив, что одной из основных задач функции HR и внутренних коммуникаций является рост вовлеченности и лояльности сотрудников, но зачастую эти показатели напрямую зависят от вовлеченности и лояльности самого руководства.



