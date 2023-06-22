В соцсетях обсуждают «новую остановку» в районе ЛТЗ

Публикация тут же собрала массу комментариев и репостов: липчане возмущаются и дизайном конструкции, и непомерной стоимостью работ.Но на самом деле никакой новой остановки там нет — покрасили старую.— Это не новая остановка. Была произведена мойка, очистка и покраска старой остановки общественного транспорта, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка и даже прислали фотографию в подтверждение своих слов.