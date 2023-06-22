Общество

48 минут назад

В соцсетях обсуждают «новую остановку» в районе ЛТЗ

5 859
#благоустройство #остановка
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В соцсетях обсуждают «новую остановку» в районе ЛТЗ

Но на самом деле никакой новой остановки нет — покрасили старую.

В одной из групп «ВКонтакте» появились фотографии якобы новой остановки «Улица Краснознамённая» в посёлке Тракторостроителей.

«Теперь у нас новая остановка! Было выделено 15 миллионов рублей», — написал автор снимков. 

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Публикация тут же собрала массу комментариев и репостов: липчане возмущаются и дизайном конструкции, и непомерной стоимостью работ.

Но на самом деле никакой новой остановки там нет — покрасили старую.

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— Это не новая остановка. Была произведена мойка, очистка и покраска старой остановки общественного транспорта, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка и даже прислали фотографию в подтверждение своих слов.

Фото -  vk.com/lipetsk_ltz

5 859
#благоустройство #остановка
2

Комментарии (5)

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Липч

29 минут назад
И остановка, кстати, антивандальная! И удобнее чем все ваши стекляшки.
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Ванька Грозный

30 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Липчанка

32 минуты назад
Новую остановку поставили на Коммунистической. и скоро поставят на Юбилейной.
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Мимоходом

40 минут назад
За 15 миллионов почистили и покрасили? Нисколько не сомневаюсь. У нас это вполне себе...
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Веня

42 минуты назад
Там лучше и не нужно,это же Липецк детка
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