Общество
48 минут назад
В соцсетях обсуждают «новую остановку» в районе ЛТЗ
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Но на самом деле никакой новой остановки нет — покрасили старую.
В одной из групп «ВКонтакте» появились фотографии якобы новой остановки «Улица Краснознамённая» в посёлке Тракторостроителей.
«Теперь у нас новая остановка! Было выделено 15 миллионов рублей», — написал автор снимков.
Публикация тут же собрала массу комментариев и репостов: липчане возмущаются и дизайном конструкции, и непомерной стоимостью работ.
Но на самом деле никакой новой остановки там нет — покрасили старую.
— Это не новая остановка. Была произведена мойка, очистка и покраска старой остановки общественного транспорта, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка и даже прислали фотографию в подтверждение своих слов.
Фото - vk.com/lipetsk_ltz
«Теперь у нас новая остановка! Было выделено 15 миллионов рублей», — написал автор снимков.
Публикация тут же собрала массу комментариев и репостов: липчане возмущаются и дизайном конструкции, и непомерной стоимостью работ.
Но на самом деле никакой новой остановки там нет — покрасили старую.
— Это не новая остановка. Была произведена мойка, очистка и покраска старой остановки общественного транспорта, — сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка и даже прислали фотографию в подтверждение своих слов.
Фото - vk.com/lipetsk_ltz
5 859
Липч
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