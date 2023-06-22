Происшествия
сегодня, 14:09
В Липецке при падении с высоты погибла 22-летняя женщина
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Трагедия произошла на улице Свиридова.
Сегодня днём в Липецке у дома №20 по улице Свиридова обнаружили тело молодой женщины. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 22-летняя женщина погибла при падении с высоты.
На улице Свиридова работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.
На улице Свиридова работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.
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==иван
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