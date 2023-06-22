Происшествия

сегодня, 14:09

В Липецке при падении с высоты погибла 22-летняя женщина

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#падение с высоты
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Трагедия произошла на улице Свиридова.

Сегодня днём в Липецке у дома №20 по улице Свиридова обнаружили тело молодой женщины. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 22-летняя женщина погибла при падении с высоты.

На улице Свиридова работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия уточняются.
3 3787
#падение с высоты
2

Комментарии (3)

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==иван

52 минуты назад
а что коментировать смерть девушки .это вообще надо быть конченым .там вас много коментаторов
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мысли в слух

54 минуты назад
Каждый распоряжается своей жизнью как хочет жить или умереть это выбор каждого
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Город 48

сегодня, 14:21
Печально.
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«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
#а знаете ли вы #лебедянское метро #Мулярчик
8
«Та самая Лебедянь»: как город связан с «Мастером и Маргаритой», и, что стало с местным метро
Общество

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