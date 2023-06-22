Общество
26 минут назад
В Самарской области открыли памятник липецким лётчикам
Младшие лейтенанты Иван Артёмов и Константин Саранцев погибли, сорвавшись в штопор, ведя учебный воздушный бой.
Сегодня в окрестностях посёлка Глубокий Сергиевского района Самарской области открыли памятник экипажу штурмовика Ил-2 №6049 Ивану Артёмову и Константину Саранцеву.
Как сообщает паблик « Посылка солдату. Сергиевский район Самарской области», лётчики-слушатели 14 группы 2-й АЭ Липецких курсов усовершенствования командного состава ВВС КА младшие лейтенанты Ивана Артёмов и Константин Саранцев трагически погибли в окрестностях посёлка Глубокий.
В Сергиевском районе Куйбышевской (сейчас Самарской) области с октября 1941 по май 1944 года в эвакуации располагался Липецкий учебный авиацентр. Здесь лётчики осваивали новую технику и проходили обучение. Происходили и авиакатастрофы.
По данным портала « Молодой учёный», летом 2018 года были найдены обломки штурмовика Ил-2, позже был установлен номер самолёта, обстоятельства авиакатастрофы и имена летчиков.
Младшие лейтенанты Иван Артёмов и Константин Саранцев погибли, сорвавшись в штопор, ведя учебный воздушный бой с трофейным истребителем Ме-109Е.
Фото - vk.com/posbllka_soldatu_sergievsk
Как сообщает паблик « Посылка солдату. Сергиевский район Самарской области», лётчики-слушатели 14 группы 2-й АЭ Липецких курсов усовершенствования командного состава ВВС КА младшие лейтенанты Ивана Артёмов и Константин Саранцев трагически погибли в окрестностях посёлка Глубокий.
В Сергиевском районе Куйбышевской (сейчас Самарской) области с октября 1941 по май 1944 года в эвакуации располагался Липецкий учебный авиацентр. Здесь лётчики осваивали новую технику и проходили обучение. Происходили и авиакатастрофы.
По данным портала « Молодой учёный», летом 2018 года были найдены обломки штурмовика Ил-2, позже был установлен номер самолёта, обстоятельства авиакатастрофы и имена летчиков.
Младшие лейтенанты Иван Артёмов и Константин Саранцев погибли, сорвавшись в штопор, ведя учебный воздушный бой с трофейным истребителем Ме-109Е.
Фото - vk.com/posbllka_soldatu_sergievsk