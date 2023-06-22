Общество

26 минут назад

В Самарской области открыли памятник липецким лётчикам

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#память #Великая Отечественная война
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В Самарской области открыли памятник липецким лётчикам

Младшие лейтенанты Иван Артёмов и Константин Саранцев погибли, сорвавшись в штопор, ведя учебный воздушный бой.

Сегодня в окрестностях посёлка Глубокий Сергиевского района Самарской области открыли памятник экипажу штурмовика Ил-2 №6049 Ивану Артёмову и Константину Саранцеву.

Как сообщает паблик « Посылка солдату. Сергиевский район Самарской области», лётчики-слушатели 14 группы 2-й АЭ Липецких курсов усовершенствования командного состава ВВС КА младшие лейтенанты Ивана Артёмов и Константин Саранцев трагически погибли в окрестностях посёлка Глубокий.

В Сергиевском районе Куйбышевской (сейчас Самарской) области с октября 1941 по май 1944 года в эвакуации располагался Липецкий учебный авиацентр. Здесь лётчики осваивали новую технику и проходили обучение. Происходили и авиакатастрофы. 

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По данным портала « Молодой учёный», летом 2018 года были найдены обломки штурмовика Ил-2, позже был установлен номер самолёта, обстоятельства авиакатастрофы и имена летчиков.

Младшие лейтенанты Иван Артёмов и Константин Саранцев погибли, сорвавшись в штопор, ведя учебный воздушный бой с трофейным истребителем Ме-109Е.

Фото - vk.com/posbllka_soldatu_sergievsk
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#память #Великая Отечественная война
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