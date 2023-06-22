Общество
сегодня, 11:23
На Соборной площади уже смонтирована сцена для «Липецких зорь»
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Сама площадь окружена ограждением.
На Соборной площади, где вечером 23 июня пройдет праздник выпускников «Липецкие зори», уже смонтирована сцена размером 10 на 12 метров. Конструкцию удерживают бетонные блоки и баки с водой, по тонне в каждом.Сейчас на сцене устанавливается звуковая аппаратура.
Доступ на площадь почти закрыт, по ее периметру расставлено ограждение из более чем 150 секций.
Сегодня в 16:00 на площади пройдет генеральная репетиция праздника репетиция Готовятся к «Липецким зорям» и полицейские.
— Полицейские проведут комплексную проверку площади и прилегающего к ней района, в проверке, в том числе будут задействованы шесть кинологических нарядов. Еще 19 таких нарядов проверят места праздников выпускников в районах области, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Праздник на Соборной площади начнется в 19:30 и продлится до 22:00. Выпускные торжества плавно перейдут в День молодежи.
Доступ на площадь почти закрыт, по ее периметру расставлено ограждение из более чем 150 секций.
Сегодня в 16:00 на площади пройдет генеральная репетиция праздника репетиция Готовятся к «Липецким зорям» и полицейские.
— Полицейские проведут комплексную проверку площади и прилегающего к ней района, в проверке, в том числе будут задействованы шесть кинологических нарядов. Еще 19 таких нарядов проверят места праздников выпускников в районах области, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Праздник на Соборной площади начнется в 19:30 и продлится до 22:00. Выпускные торжества плавно перейдут в День молодежи.
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смотритель зоопарка