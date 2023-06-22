Общество

сегодня, 11:23

На Соборной площади уже смонтирована сцена для «Липецких зорь»

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#выпускной #Липецкие зори
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На Соборной площади уже смонтирована сцена для «Липецких зорь»

Сама площадь окружена ограждением.

На Соборной площади, где вечером 23 июня пройдет праздник выпускников «Липецкие зори», уже смонтирована сцена размером 10 на 12 метров. Конструкцию удерживают бетонные блоки и баки с водой, по тонне в каждом.Сейчас на сцене устанавливается звуковая аппаратура.









Доступ на площадь почти закрыт, по ее периметру расставлено ограждение из более чем 150 секций.





Сегодня в 16:00 на площади пройдет генеральная репетиция праздника репетиция Готовятся к «Липецким зорям» и полицейские.

— Полицейские проведут комплексную проверку площади и прилегающего к ней района, в проверке, в том числе будут задействованы шесть кинологических нарядов. Еще 19 таких нарядов проверят места праздников выпускников в районах области, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Праздник на Соборной площади начнется в 19:30 и продлится до 22:00. Выпускные торжества плавно перейдут в День молодежи.
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#выпускной #Липецкие зори
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Комментарии (1)

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смотритель зоопарка

43 минуты назад
надо было сцену из кубышек таких собирать, организаторы, возьмите на заметку)))
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