45-летняя жительница Данкова заработала 10 000 рублей за оформление юрлица — теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы

На имя женщины была открыта фирма, к управлению которой отношения она никогда не имела.

В Липецке завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летней жительницы Данкова в образовании юридического лица через подставных лиц, а также в совершении 5 эпизодов сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.



По версии следствия, обвиняемая в 2021 году во время поиска работы познакомилась с мужчиной, который предложил ей заработок в 10 тысяч рублей за оформление на ее имя юридического лица. Женщина согласилась.



Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, женщина передала незнакомцу свой паспорт для подготовки необходимых документов для регистрации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр сведений о ней, как об учредителе и директоре фирмы. Но фактически к управлению организацией отношения она никогда не имела.



Обвиняемая открыла расчетные счета в различных банковских учреждениях города Липецка с системой дистанционного обслуживания для совершения операций с денежными средствами, их обналичивания. Доступ к ним она предоставила незнакомцу.



Контактные сведения «работодателя» у нее не сохранились. Обещанное денежное вознаграждение от него она так и не получила.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.