Общество

сегодня, 09:33

45-летняя жительница Данкова заработала 10 000 рублей за оформление юрлица — теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы

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#юрлицо #предприниматель
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45-летняя жительница Данкова заработала 10 000 рублей за оформление юрлица — теперь ей грозит до 6 лет лишения свободы

На имя женщины была открыта фирма, к управлению которой отношения она никогда не имела.

В Липецке завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летней жительницы Данкова в образовании юридического лица через подставных лиц, а также в совершении 5 эпизодов сбыта электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

По версии следствия, обвиняемая в 2021 году во время поиска работы познакомилась с мужчиной, который предложил ей заработок в 10 тысяч рублей за оформление на ее имя юридического лица. Женщина согласилась.

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, женщина передала незнакомцу свой паспорт для подготовки необходимых документов для регистрации юридического лица и внесения в Единый государственный реестр сведений о ней, как об учредителе и директоре фирмы. Но фактически к управлению организацией отношения она никогда не имела.

Обвиняемая открыла расчетные счета в различных банковских учреждениях города Липецка с системой дистанционного обслуживания для совершения операций с денежными средствами, их обналичивания. Доступ к ним она предоставила незнакомцу.

Контактные сведения «работодателя» у нее не сохранились. Обещанное денежное вознаграждение от него она так и не получила.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
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#юрлицо #предприниматель
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Комментарии (3)

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Липецкие басни

сегодня, 09:53
Аферисты и без вашего ведома, откроют на ваше имя липовую фирму! Торгуют нашими данными, все кому не лень!
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Город48

сегодня, 09:52
Показательная порка? Проверьте поставщиков продуктов питания для бюджета! У них у всех открыты несколько фирм на подставные лица. Иначе аукцион не выиграть!
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маша

сегодня, 09:50
Бред . 6 лет . Вы лучше чиновников арестовывайте. Им условно. по 300 млн в карман ложат. А тут женщина открыла фирму. . проверить налоги если платят ,что еще надо.
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