На трассе «Дон» столкнулись грузовики, пострадал один из водителей

За сутки на дорогах области один человек погиб и пятеро — пострадали.





21 июня в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись грузовики «Скания» под управлением 51-летнего водителя и «Вольво» с 48-летним мужчиной за рулем. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии пострадал водитель «Скании», его доставили в больницу.



В Липецке на улице Сенной 56-летний водитель «Тойоты» сбил 6-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.



В Липецком районе на дороге Липецк – Хлевное под грузовик «Вольво» попал 50-летний мужчина, от полученных травм он умер на месте ДТП.

