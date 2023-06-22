Происшествия

сегодня, 09:23

На трассе «Дон» столкнулись грузовики, пострадал один из водителей

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#авария #ДТП
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На трассе «Дон» столкнулись грузовики, пострадал один из водителей

За сутки на дорогах области один человек погиб и пятеро — пострадали.

21 июня в Хлевенском районе на трассе «Дон» столкнулись грузовики «Скания» под управлением 51-летнего водителя и «Вольво» с 48-летним мужчиной за рулем. Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, в аварии пострадал водитель «Скании», его доставили в больницу.

В Липецке на улице Сенной 56-летний водитель «Тойоты» сбил 6-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Липецком районе на дороге Липецк – Хлевное под грузовик «Вольво» попал 50-летний мужчина, от полученных травм он умер на месте ДТП.
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#авария #ДТП
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