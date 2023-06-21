В России
19 минут назад
В Дагестане 8 человек погибли в ДТП с автобусом
Туристический автобус из Москвы попал в ДТП в Дагестане на трассе Р-217 «Кавказ». По предварительным данным, погибли восемь человек, среди которых двое детей, сообщает Газета.ру.
Травмы получили 16 пассажиров, среди них тоже есть дети. Пятерых госпитализировали.
По информации СМИ, авария произошла из-за 32-летнего водителя Toyota Camry, который вылетел на встречку и врезался в «Камаз». Большегрузный автомобиль от удара выбросило на следовавший по рейсу "Москва-Хасавюрт" автобус, в котором находились 25 пассажиров. Повреждения получили и другие автомобили. Кабина «Камаза» загорелась, его водитель, предварительно, погиб на месте.
Бригадами скорой помощи пятеро пострадавших в аварии были доставлены в Кизлярскую ЦГБ, сообщили "РГ" в Минздраве Дагестана. Из пятерых доставленных в больницу одна женщина ранена тяжело, у остальных состояние средней степени тяжести.
Прокуратурой республики организована проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса.
Травмы получили 16 пассажиров, среди них тоже есть дети. Пятерых госпитализировали.
По информации СМИ, авария произошла из-за 32-летнего водителя Toyota Camry, который вылетел на встречку и врезался в «Камаз». Большегрузный автомобиль от удара выбросило на следовавший по рейсу "Москва-Хасавюрт" автобус, в котором находились 25 пассажиров. Повреждения получили и другие автомобили. Кабина «Камаза» загорелась, его водитель, предварительно, погиб на месте.
Бригадами скорой помощи пятеро пострадавших в аварии были доставлены в Кизлярскую ЦГБ, сообщили "РГ" в Минздраве Дагестана. Из пятерых доставленных в больницу одна женщина ранена тяжело, у остальных состояние средней степени тяжести.
Прокуратурой республики организована проверка по факту ДТП с участием пассажирского автобуса.