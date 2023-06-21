Общество

51 минуту назад

В Ельце из свечей сложили изображение гаубицы

140
#память #Великая Отечественная война
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В Ельце из свечей сложили изображение гаубицы

На Красной площади прошла акция «Огненные картины войны».

Сегодня вечером в Ельце на Красной площади прошла акция «Огненные картины войны»: из 5 000 свечей собрали образ гаубицы М-30 образца 1938 года.

М-30 — это советская гаубица, которая выпускалась с 1939 по 1955 год. Этим орудием были вооружены первые советские крупносерийные самоходные артиллерийские установки Великой Отечественной войны СУ-122.

Фотографиями и видео с Красной площади поделился в своем Telegram-канале глава Ельца Евгений Боровских.



Фото, видео - t.me/evgeny_borovskih
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#память #Великая Отечественная война
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