Общество
51 минуту назад
В Ельце из свечей сложили изображение гаубицы
На Красной площади прошла акция «Огненные картины войны».
Сегодня вечером в Ельце на Красной площади прошла акция «Огненные картины войны»: из 5 000 свечей собрали образ гаубицы М-30 образца 1938 года.
М-30 — это советская гаубица, которая выпускалась с 1939 по 1955 год. Этим орудием были вооружены первые советские крупносерийные самоходные артиллерийские установки Великой Отечественной войны СУ-122.
Фотографиями и видео с Красной площади поделился в своем Telegram-канале глава Ельца Евгений Боровских.
Фото, видео - t.me/evgeny_borovskih
М-30 — это советская гаубица, которая выпускалась с 1939 по 1955 год. Этим орудием были вооружены первые советские крупносерийные самоходные артиллерийские установки Великой Отечественной войны СУ-122.
Фотографиями и видео с Красной площади поделился в своем Telegram-канале глава Ельца Евгений Боровских.
Фото, видео - t.me/evgeny_borovskih