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23 минуты назад

В Воронеже подросток забрался на вагон и получил ожоги 40% тела

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Подросток забрался на железнодорожный вагон в Таловском районе ради фотографий и получил удар током, сообщает Газета.ру.

Из-за удара током подросток получил 40% ожогов поверхности тела. Мальчика госпитализировали на санитарном вертолете, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

«Госпитализировали подростка в реанимационную палату ожогового отделения ОДКБ №2. Ребенок находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — отметили в департаменте.
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