В России

34 минуты назад

В Новой Москве упал беспилотник самолётного типа

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Telegram-канал 112 сообщает, что беспилотник упал в районе деревни Лукино в Новой Москве. Крушение произошло в поле, передает РЕГНУМ.

В деревне Лукино в городском округе Домодедово Московской области ранним утром 21 июня местные жители услышали взрыв. В поле после взрыва люди увидели большой беспилотник самолётного типа. Воронка на месте падения — около трёх метров в диаметре.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

Объект упал в районе реки Пахра. По имеющимся данным, звуки взрыва местные жители услышали около 5 часов утра.
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